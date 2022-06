BANGKOK: Am 24. Juni 2022 unterzeichneten Thailand und die Schweiz ein Kooperationsabkommen zu gemeinsamen Klimaschutzaktivitäten, die im Rahmen des Pariser Klimaübereinkommens umgesetzt werden sollen.

Ein solches bilaterales Abkommen, wie es die Schweiz bereits mit Dominica, Georgien, Ghana, Peru, Senegal und Vanuatu abgeschlossen hat, bildet die rechtliche Basis und die Voraussetzung für die Aktivitäten der Stiftung KliK, um die Reduktion von Treibhausgasemissionen im Ausland voranzutreiben. Regierungsstellen und private Organisationen können sich mit Vorschlägen zu Klimaschutzprogrammen über eine eigens von der Stiftung KliK eingerichtete Thailand-Plattform unter thailand.klik.ch registrieren.

Internationale Klimaschutzaktivitäten mit rechtlich fundierten Standards

Unter dem Pariser Übereinkommen hat sich die Schweiz verpflichtet, bis 2030 ihren Treibhausgasausstoss gegenüber dem Stand von 1990 zu halbieren. Dieses Ziel soll vor allem mit Massnahmen im Inland erreicht werden. Artikel 6.2 des Übereinkommens von Paris bietet die Möglichkeit, zusätzliche Emissionsverminderungen durch Klimaschutzprogramme im Ausland zu erzielen und diese an das Schweizer Reduktionsziel anzurechnen. Das Kooperationsabkommen stellt darüber hinaus sicher, dass die zertifizierten Emissionsverminderungen (ITMOs) hinsichtlich Qualität, Umweltintegrität und Menschenrechten höchsten Anforderungen genügen. Um Doppelzählungen zu vermeiden, verpflichtet sich Thailand, seine Emissionsbilanz um den Betrag der an die Schweiz transferierten ITMOs zu erhöhen.

Förderung von Investitionen im Bereich der Elektromobilität

Als erste Aktivität im Zusammenhang der bilateralen Kooperation wird das Elektromobilitätsprogramm "Bangkok E-Bus Programme" lanciert. Während des Besuchs der thailändischen Delegation in der Schweiz konnte der Kaufvertrag zwischen dem Programmeigner Energy Absolute und der Stiftung KliK über die Treibhausgas-Emissionsverminderungen aus diesem Programm unterzeichnet und damit dessen Finanzierung gesichert werden. Das Programm wird private Busunternehmen in Thailand dabei unterstützen, ihren Fuhrpark von Dieselfahrzeugen auf Elektrofahrzeuge umzustellen. Parallel dazu wird es den Grundstein für ein stadtweites Netz einer Ladeinfrastruktur legen. Die Klimaschutzaktivität wird wesentlich zur Verbesserung der Luft in der Hauptstadt beitragen und soll als Leuchtturmprogramm zum Wegbereiter der Elektrifizierung des thailändischen Mobilitätssektors werden.

Über die Stiftung KliK

Die Stiftung Klimaschutz und CO₂-Kompensation KliK ist eine private Organisation mit dem Auftrag im Rahmen der schweizerischen Klimagesetzgebung, den Einsatz von klimafreundlichen Technologien und Innovationen in der Schweiz und im Ausland zu finanzieren. Die Stiftung KliK unterstützt internationale Klimaschutzprogramme zur Reduktion der Treibhausgasemissionen gemäss Artikel 6 des Pariser Abkommens von der Entwicklung bis zur Umsetzung.

