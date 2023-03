Von: Björn Jahner | 09.03.23

BANGKOK: Thailändische Schuluniformen sind bei chinesischen Touristinnen wieder in Mode, nachdem ein Popstar aus dem Reich der Mitte Fotos auf Instagram gepostet hat, auf denen sie eine solche in Bangkok trägt, verriet die Inhaberin eines Schuluniformen-Geschäfts der Presse.

Bereits vor der Pandemie waren thailändische Schuluniformen in China sehr beliebt, aber während der Abriegelung verloren sie an Attraktivität, sagte Yenjit Atsawaprichawong, Inhaberin des Schuluniformgeschäfts Sriphan im Bangkoker Bezirk Banglamphu.

Ein Instagram-Post des chinesischen Popstars Ju Jingyi habe ihre Anziehungskraft wiederbelebt, erklärte Khun Yenjit und bezog sich dabei auf ein Posting des chinesischen Stars vom letzten Monat.

Der Beitrag zeigt Fotos von ihr in einer thailändischen Schuluniform mit der Aufschrift „Ju Jingyi 991“ in Thai, die an verschiedenen Orten in Bangkok aufgenommen wurden.

Ju ist eine Schauspielerin und Sängerin, die als Mitglied der Girlgroup SNH48 berühmt wurde, bevor sie ihre Solokarriere startete.

Khun Yenjit sagte, dass seit Jus Social-Media-Beitrag wieder verstärkt Touristen aus China in ihr Geschäft gekommen seien, um thailändische Schuluniformen zu kaufen. Bisher, so Khun Yenjit, habe die Rückkehr der Chinesen in Thailand jedoch noch keine großen Auswirkungen auf die Einnahmen ihres Geschäfts gehabt.

Die meisten ihrer Kunden sind nach wie vor Thailänder, sagte sie. Dennoch erwartet sie mehr chinesische Kunden. „Ich bin froh, dass unsere Schuluniformen in China beliebt sind... mehr Touristen werden sie kaufen und tragen“, so Khun Yenjit.