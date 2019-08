Written by: Redaktion DER FARANG | 07/08/2019

BANGKOK: Das Verkehrsministerium plant die Erweiterung des Projektes „Thai Riviera” vom Fluss Chao Phraya in Bangkok zum Fluss Kolok an der Grenze zu Malaysia.

Kritthep Simli, Generaldirektor des Ministeriums für Landstraßen, sagte am Dienstag, dies würde die beiden historischen Flüsse verbinden und den Tourismus ankurbeln. Vorgesehen sind im Norden eine 100 km lange Küstenstraße in Samut Prakan und Samut Sakhon sowie im Süden eine 300 Kilometer lange Küstenstraße bis nach Songkhla-Sungai Kolok. Das Projekt „Thai Riviera“ besteht aus zwei Phasen. Die erste Phase umfasst 683 km und verläuft von Samut Songkhram nach Chumphon und ist zu 40 Prozent abgeschlossen. 265 km wurden für 2,25 Milliarden Baht fertiggestellt, ein weiterer 24 km langer Abschnitt für 407 Millionen Baht ist im Bau. Die zweite Phase erstreckt sich über 578 km und führt vom Stadtteil Lamae in Chumphon zum Songkhlaer Stadtteil Thepa. Die Kosten wurden mit mehr als 5 Milliarden Baht berechnet, die Arbeiten sollen 2022 beginnen.