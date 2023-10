BANGKOK: Die aus Nongbua Lamphu stammende Wiphawadee „Jaem“ Vannachai, 40, wurde über Nacht zu einer Sensation in den sozialen Medien, nachdem ein Clip, der ihren heldenhaften Einsatz zur Rettung thailändischer Arbeiter aus israelischen Kriegsgebieten zeigt, geteilt wurde.

Der TikTok-Nutzer „daphan383“ postete am Montag (16. Oktober 2023) einen Clip, in dem eine Armaturenbrettkamera Wiphawadee dabei zeigt, wie sie einen Truck durch israelische Militärkontrollpunkte lenkt, um thailändische Arbeiter abzuholen, die in der Konfliktzone in der Nähe des Gazastreifens gestrandet sind.

Die heldenhafte Frau, die auch als „Schwester Jaem“ bekannt ist, und ein jüngerer Kollege wurden dabei beobachtet, wie sie an mehreren israelischen Panzern und kriegszerstörten Vierteln vorbeifuhren, um thailändische Arbeiter aus Lagern in der Nähe des Kriegsgebiets abzuholen und sie in Bunkeranlagen abzusetzen.

Berichten zufolge war sie in Israel tätig, als der Krieg am 7. Oktober 2023 ausbrach. Man geht davon aus, dass etwa 30.000 Thailänder in Israel arbeiten, die meisten in der Landwirtschaft, und etwa 5.000 in der Nähe des Konfliktgebiets leben.

Der TikTok-Nutzer, der den Clip gepostet hat, sagte, dass Wiphawadee am Samstag (14. Oktober 2023), als der Videoclip aufgenommen wurde, 32 Thais geholfen hat und in den nächsten Tagen weitere 60 Thais aufnahm. Wiphawadee hat auch Verletzte in Krankenhäuser gebracht.

Am Dienstag (17. Oktober 2023) postete die Facebook-Nutzerin Rutda Phanlomso einen Clip von Wiphawadee, wie sie am Montag auf dem Suvarnabhumi-Flughafen in Bangkok ankam.

Die Facebook-Nutzerin berichtete, dass Wiphawadee unmittelbar nach der Landung auf thailändischem Boden Kontakt mit thailändischen Beamten aufnahm, um ihnen die neuesten Informationen über die Thais zukommen zu lassen, die aufgrund des Krieges in Israel und im benachbarten Libanon festsitzen.

Premierminister Srettha Thavisin sagte am Sonntag (15. Oktober 2023), dass die Regierung 32 Flüge vorbereitet habe, um innerhalb dieses Monats etwa 5.700 thailändische Arbeiter aus Israel zurückzubringen. Allerdings haben sich 7.500 Thais bei der thailändischen Botschaft in Tel Aviv registriert, um nach Hause zurückzukehren. Die Regierung geht davon aus, dass die Zahl der Rückkehrwilligen angesichts der Verschärfung des Konflikts noch steigen wird.

Am Dienstag waren bereits 29 Thailänder im Krieg zwischen der Hamas und Israel ums Leben gekommen.