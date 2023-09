BANGKOK: Thai Airways International (THAI) verhandelt derzeit mit den Flugzeugherstellern Boeing und Airbus über die mögliche Bestellung von mehr als 90 Flugzeugen. Diese Schritte sind Teil eines umfassenden Umstrukturierungsplans des Unternehmens, um sich auf die florierenden Reisemärkte vorzubereiten, wie Branchenquellen Reuters mitteilten.

Die nationale Fluggesellschaft, die sich aktuell in einem Insolvenzschutzverfahren befindet, hatte zuvor bereits einen Bedarf von 30 oder mehr neuen Flugzeugen angemeldet. Jedoch öffnet ihre jüngste Anfrage an die Luftfahrtindustrie die Tür für den Erwerb von bis zu 95 Flugzeugen, so die Quellen. Dies würde sowohl 15 Schmalrumpfjets als auch bis zu 80 Großraumflugzeuge umfassen, was eine der größten Bestellungen für große Düsenflugzeuge aus Südostasien in den letzten Jahren darstellen würde. In der Regel erstrecken sich solche Großaufträge über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren, so Luftfahrtexperten.

Derzeit betreibt THAI zusammen mit ihren Tochtergesellschaften insgesamt 67 aktive Flugzeuge, darunter 20 Schmalrumpfjets und 47 Großraumflugzeuge. Im zweiten Quartal dieses Jahres übernahm Thai Airways zwei Großraumflugzeuge im Rahmen eines Leasingvertrags.

Sowohl Boeing als auch Airbus haben sich bislang nicht zu kommerziellen Gesprächen mit ihren Kunden geäußert. In einer Stellungnahme gegenüber Reuters erklärte die Fluggesellschaft, dass sie sich noch in einem „sehr frühen Stadium“ der Markterkundung befinde. Es wurde betont, dass die langfristige Netz- und Flottenstrategie von THAI noch nicht abgeschlossen sei und bisher keine verbindlichen Zusagen gemacht wurden.

Die Restrukturierung von THAI verläuft schneller als geplant. Im letzten Monat meldete das Unternehmen für das zweite Quartal einen Umsatz von insgesamt 37,3 Milliarden Baht, was einem Anstieg von 73,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, da die Nachfrage nach Reisen weiter steigt. Der Nettogewinn für das Quartal belief sich auf 2,26 Mrd. Baht, verglichen mit einem Nettoverlust von 3,2 Mrd. Baht im Vorjahr. Für das erste Halbjahr verzeichnete das Unternehmen einen Gewinn von 14,77 Milliarden Baht, im Vergleich zu einem Verlust von 6,47 Milliarden in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022.

CEO Chai Eamsiri erklärte, dass das Unternehmen dem Zeitplan für seinen Sanierungsplan um vier aufeinander folgende Quartale voraus sei. Er fügte hinzu, dass die Sanierung voraussichtlich im vierten Quartal des kommenden Jahres abgeschlossen sein werde und die Wiederaufnahme des Handels an der thailändischen Börse im Februar 2025 geplant sei. Im Juni hatte Khun Chai angekündigt, dass THAI den Kauf von 30 Großraumflugzeugen und einer ungenannten Anzahl von Schmalrumpfjets bis Ende des Jahres abschließen wolle.

Die Fluggesellschaft plant, den Reiseaufschwung nach der Pandemie zu nutzen und ihre regionalen Strecken auszubauen. Es gibt jedoch Bedenken, ob Airbus und Boeing in der Lage sein werden, die Produktion ausreichend zu steigern, um die steigende weltweite Kundennachfrage zu befriedigen. Derzeit verfügt THAI über 20 Airbus A320 und hat zwölf neue A321neo-Jets geleast, die in den Jahren 2025 und 2026 geliefert werden sollen. Zusätzlich betreibt die Fluggesellschaft eine gemischte Flotte von etwa 45 Großraumflugzeugen, darunter die neuen Boeing 787 und Airbus A350 sowie ältere Boeing 777 und Airbus A330.

Khun Chai erklärte im Juni gegenüber Reuters, dass die Großraumflotte kurzfristig bis zum ersten Quartal des nächsten Jahres durch das Leasing von 45 auf 56 Flugzeuge aufgestockt werde. Diese zusätzlichen Flugzeuge sollen auf Langstrecken-Interkontinentalverbindungen nach Australien und Europa eingesetzt werden, Strecken, die sich inzwischen stark erholen.