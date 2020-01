Von: Redaktion DER FARANG | 17.01.20

BANGKOK: Gegen einen Piloten der Thai Airways International (THAI) wird von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig wegen Verstoßes gegen Flugsicherheitsstandards ermittelt.

Er soll die Standardhöhe bei der Landung auf dem Flughafen Frankfurt unterschritten haben. Laut der Facebook-Seite von Outsider's Aviation näherte sich der THAI-Airbus A350-900 mit der Flugnummer TG926 von Phuket dem Frankfurter Flughafen in einer Höhe von 800 Fuß über dem Boden oder 1.150 Fuß über dem mittleren Meeresspiegel, mithin unter der üblichen sicheren Mindesthöhe. Der Pilot zog die Maschine auf etwa 5.000 Fuß hoch und setzte erneut zur Landung an. Das Flugzeug landete laut Outsider's Aviation ungefähr 15 Minuten nach dem ersten Versuch sicher auf der Landebahn 07R. Trotz der sicheren Landung stellte die BFU einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Flugsicherheitsnormen fest und ordnete eine Untersuchung an.