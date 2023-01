Von: Hans Fritschi | 08.01.23

Letzter Besuch auf dem Pflanzenmarkt in Nord-Pattaya in diesem Jahr: Vieles ist wie immer, aber ein paar Dinge haben sich 2022 ziemlich grundlegend geändert.

Typisch für unseren letzten Besuch auf dem Pflanzenmarkt in Nord-Pattaya in diesem Jahr am 23. Dezember 2022 waren natürlich die vielen Weihnachtssterne, die im Angebot stehen. Es gibt sie in den Farben rot, rosa und weiß. Man kann damit einen saisongerechten Flor anpflanzen, bis etwa Februar sollten sie schon halten, und ein gewiefter Gärtner kann sie selbst in Pattaya übersommern. Und wem das nicht gelingt, kann sie im nächsten Jahr für wenig Geld durch Neue ersetzen.

Viele Cannabis-Produkte im Verkauf.

Teure Monstera und Co. sind weg

Mehr als drei Dutzend unserer tiefgefrorenen Weihnachtsgänse sind an den Mann und die Frau gebracht worden, die letzte kam heute – am 23. Dezember – verspätet in Phuket an, aber wenigsten noch knapp genügend, das heißt rechtzeitig zum Fest. Außerhalb von Pattaya haben wir die meisten mit Inter Express Logistics zugestellt, tiefgefroren und im gekühlten Wagen, ich kann deren Service nur wärms­tens empfehlen. Ich bereite unsere zwei Gänse dann am 31. Dezember zu Silvester zu, das ist ja auch ein festlicher Anlass für diese teure Delikatesse.

Mal wieder eine gute Feige pflanzen.

Auf dem Pflanzenmarkt sind die blödsinnig teuren Zimmerpflanzen wieder verschwunden, die in Covid-Zeiten nicht nur in Thailand für Rekordpreise verkauft wurden. Ich selbst konnte in dieser verrückten Zeit eine große panaschierte Monstera deliciosa für 30.000 Baht verkaufen, die ich zwei Jahre vorher für 35 Baht gekauft hatte. Die rotblättrigen Bananen gibt es noch auf dem Pflanzenmarkt, aber sie kosten nun 350 Baht und nicht mehr 50.000 Baht. Ich kaufe dann welche, wenn sie 150 Baht kosten…

Cannabis-Züchtungen aller Art…

Fast verschwunden sind die Kratom-Setzlinge (Mitragyna speciosa), die vor Marihuana legalisiert worden waren und dann einen offensichtlich kurzzeitigen Boom erlebten. Diese Droge ist wie es scheint einfach zu wenig attraktiv, als dass sie dauerhaftes Interesse hätte hervorrufen können.

Feuerstecken heißt dieser Kaktus.

Ganz anders sieht das beim Cannabis-Anbau und -Vertrieb aus, der im Juni legalisiert wurde, allerdings unter Auflagen. Doch diese Auflagen waren von Anfang an unklar und schwammig, so dass sie bis jetzt niemand beachtet. Die Pflanzenmärkte in ganz Thailand sind jedenfalls voll mit Cannabis-Pflanzen aller Art, vor allem auch solcher mit hohem THC-Gehalt. Das THC ist verantwortlich für die berauschende Wirkung.

Der Laie staunt über die Vielfalt der angebotenen Sorten, die vielen Namen und die verschieden aussehenden Pflanzen, manche sehen buschig aus wie die Augenbrauen von Theo Waigel, andere weisen weißliche Blätter auf. Man kann momentan Pflanzen aller Art kaufen oder getrocknete Blätter und Blüten, auch Öle, die wohl so nicht ganz legal sind: Da ist offensichtlich der Geist aus der Flasche, ob die Regierung, falls sie es beabsichtigen sollte, das Ganze je wieder unter Kontrolle bekommt, ist sehr, sehr fraglich.

Ein Bekannter von mir hat mit Cannabis eine Schokolade zubereitet und mir ein Stückchen zum Probieren gegeben. Die Wirkung war zwar durchaus angenehm, aber doch so enorm stark, dass ich künftig die Hände davon lassen werde…

Hans Fritschi, Jahrgang 1957, ist ehemaliger Journalist und Buchautor, er lebt seit 1991 in Thailand. Mehrere Monate des Jahres reist er in der Welt herum, den Rest verbringt der Hobbygärtner in Pattaya und Nong Khai.