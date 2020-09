THAI bietet neu Rundflüge mit ihren Flugsimulatoren an. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Die hoch verschuldete Thai Airways International (THAI) öffnet ihre Flugsimulatoren für die breite Öffentlichkeit und will bei Rundflügen über Thailand zusätzliche Einnahmen generieren.

Laut Chatree Pongsak, THAI-Vizepräsident für die Entwicklung von Luftfahrtressourcen, läuft das Projekt „THAI Flying Experience & Beyond" an. Ab Samstag könnten Interessenten die Flugsimulatoren der Airline für verschiedene Flugzeugmodelle gegen eine Gebühr nutzen.

Normalerweise sind die Simulatoren für die Ausbildung und Umschulung der bei THAI beschäftigten Piloten und für Piloten aus Übersee reserviert. Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnte in den letzten Monaten kein ausländischer Pilot nach Thailand kommen.

Darüber hinaus steht ein weiteres Projekt zur Erzielung von Einnahmen für das Unternehmen an, das vor dem Zentralen Konkursgericht ein Sanierungsverfahren eingeleitet hat. Es sollen Flugzeuge zu zweistündigen Rundflügen über Thailand starten, so von Bangkok bis nach Chiang Mai. Auf den Sonderflügen wird die THAI Flugzeuge vom Typ Airbus A320 der Thai Smile Airways mit nur einem Mittelgang einsetzen. Die Passagiere zahlen pro Flug 5.000 Baht und werden an Bord mit Mahlzeiten und Getränken versorgt.

Die THAI hat die Genehmigung für die Rundflüge bei der zivilen Luftfahrtbehörde beantragt. Die Flüge sollen im nächsten Monat beginnen. Der THAI-Vorsitzende ACM Chaiyapruk Didyasarin sagte, wenn die Sonderflüge erfolgreich seien, werde die THAI den doppelstöckigen Airbus A380 einsetzen.