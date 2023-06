Von: Björn Jahner | 16.06.23

BANGKOK: In Zusammenarbeit mit privaten Agenturen will die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) thailändische Modedesigner zur Entwicklung thailändische Kleidung ermutigen. Mit der Ma0nahme sollen laut TAT nachhaltige Tourismustrends geschaffen werden.

Der stellvertretende Direktor für Aktivitäten der TAT, Weerapong Pongsawat, erklärte, dass die Mode Teil der Strategie der Regierung sei, den Wert der thailändischen Kreativwirtschaft mit Hilfe der fünf Soft-Powers – Film, Essen, Mode, Kampf und Festival – zu steigern.

Diese Bemerkung machte er während einer Veranstaltung zur Verleihung von Preisen an Designer im Rahmen des Projekts „From Tour to Runway“ am 10. Juni 2023 im General Post Office in Bangkoks Bezirk Bang Rak.

Foto: The Nation

Er fügte hinzu, dass sich die TAT dieses Jahr bei der Belebung des Tourismus auf die Schaffung wertvoller und sinnvoller Reiseerlebnisse konzentriert, die verantwortungsvollen Tourismus und die Bewahrung der lokalen Kultur fördern.

Das Projekt soll nachhaltige Tourismustrends schaffen und die Entwicklung von Gemeinschaftsprodukten fördern, die Touristen anziehen, betonte er.

Jakkapong Chinkrathok, CEO und Gründer von „Find Folk“, einem Beratungsunternehmen für nachhaltigen Tourismus und einer Organisation für Destinationsmanagement, betonte mit Nachdruck, dass thailändische Kleidung jetzt bei den Menschen im Trend liege.