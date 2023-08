BANGKOK: Thai Airways International (THAI) hat für das erste Halbjahr 2023 einen Gewinn von 14,776 Milliarden Baht gemeldet und gleichzeitig mitgeteilt, dass sich die Verzögerungen bei der Bildung der neuen Regierung noch nicht auf die Zahl der Vorausbuchungen auswirken.

Der Vorstandsvorsitzende von THAI, Chai Eamsiri, erklärte, dass sich die derzeitige politische Situation in Thailand noch nicht auf die Zahl der Vorausbuchungen bei der Fluggesellschaft auswirkt. Er merkte außerdem an, dass Ausländer mit den politischen Aktivitäten des Landes besser vertraut seien.

Der CEO sprach auch über die Wiedereinführung der Verbrauchssteuer von 4,72 Baht pro Liter für Flugzeugtreibstoff ab dem 1. Juli 2023. Dieser Schritt folgte auf die Entscheidung der Behörde, die Verbrauchssteuer zu Beginn des Jahres auf 20 Satang pro Liter zu senken. Chai sagte, dass die Rückkehr der Verbrauchssteuer auf das frühere Niveau dazu geführt hat, dass die Preise für Inlandsflugtickets um 10 bis 100 Baht pro Ticket gestiegen sind, je nach den Kosten der einzelnen Fluggesellschaften.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 erwirtschaftete THAI 78,889 Milliarden Baht an Einnahmen und 14,795 Milliarden Baht an Nettogewinn. Die verbesserte Leistung wurde auf die häufigere Durchführung von Flügen auf den beliebten Strecken der Fluggesellschaft sowie auf den Strecken nach China und Japan zurückgeführt.

Der Geschäftsführer fügte hinzu, dass die Zahl der Ziele in China auf fünf erhöht wurde, nämlich Peking, Shanghai, Kunming, Guangzhou und Chengdu. Man geht davon aus, dass die verbesserten Ergebnisse auch auf die Umstrukturierung der Schulden und das anhaltende Vertrauen der in- und ausländischen Verbraucher in die Fluggesellschaft zurückzuführen sind.

Nach Angaben der Geschäftsführung von Thai Airways kommen derzeit 37 Prozent der Passagiere der Fluggesellschaft aus Europa und 33 Prozent aus Ostasien. Weitere 10 Prozent kamen aus Indien und Bangladesch und 7 Prozent aus Malaysia, Indonesien und Singapur.