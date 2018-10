Thai masturbiert vor Barmädchen

PATTAYA: Die Polizei verhaftete am Dienstag einen Mann, weil er vor Barmädchen masturbiert hatte - und das nicht zum ersten Mal.

Polizeichef Oberst Apichai Krobphet sagte Reportern am Mittwoch, dass eine der Frauen, die am Montagabend in der Season Chill Bar an der Pattaya 3rd Road saßen, ein Video von dem 26-Jährigen aus Khon Kaen gemacht hatte. Das auf Facebook als „Warnung für andere Frauen“ veröffentlichte Video führte am nächsten Tag zur Verhaftung des Mannes in seinem gemieteten Zimmer in Sri Racha. Laut Apichai war der Mann bereits zweimal wegen Masturbation festgenommen worden.