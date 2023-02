Von: Redaktion (dpa) | 14.02.23

Foto: The Nation

NAKHON NAYOK/SATUN: Ein Farmer ist 1200 Kilometer quer durch Thailand gelaufen, um am Valentinstag eine Frau zu heiraten, die er noch nie persönlich getroffen hat. Der 52-jährige Suthep aus der Zentralregion Nakhon Nayok hatte die 56-jährige Verkäuferin Thanapa vor fünf Monaten im Internet kennengelernt, als er Fischpaste bei ihr bestellte, wie die Zeitung «Bangkok Post» am Dienstag berichtete. Die beiden begannen in sozialen Netzwerken zu chatten und zu flirten, bis sie beschlossen, es als Paar zu versuchen.

Thanapa habe ihren Verehrer zunächst eher scherzhaft aufgefordert, zu Fuß zu ihr zu kommen - in die weit entfernte südliche Provinz Satun. Suthep aber habe die Sache ernst genommen und erklärt, er werde zum Valentinstag dort sein und sie ehelichen, so das Blatt unter Berufung auf die Protagonisten der romantischen Liebesgeschichte.

Der verliebte Thai trainierte daraufhin wochenlang für die strapaziöse Tour. Am 14. Januar brach er schließlich gen Süden auf. Jeden Tag legte er den Angaben zufolge etwa 39 Kilometer gehend oder laufend zurück.

Pünktlich zum Tag der Verliebten erreichte er nun den Heimatort Thanapas. Umrahmt von traditionellen Tänzen gaben sich die beiden am Dienstag das Jawort. «Ich freue mich so, ich bin sprachlos», sagte Thanapa lächelnd und dankte ihrem frisch angetrauten Ehemann für den Liebesbeweis. «Ohne soziale Netzwerke würde es diesen Tag nicht geben», fügte dieser glücklich hinzu.