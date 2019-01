Von: Björn Jahner | 31.01.19

Die Teilnehmer werden in die kulinarischen Geheimnisse der Thai-Küche eingeweiht. Foto: Laksasubha Hua Hin

HUA HIN: Ein Thai-Rezept ist das perfekte Urlaubssouvenir für Daheim! Im Laksasubha Hua Hin werden Kochkurse durchgeführt, in denen die Teilnehmer in die Geheimnisse der Thai-Küche eingeweiht werden und gemeinsam authentische Spezialitäten in der Open-Air-Küche mit Meerblick zubereiten.

Angeboten wird ein Standardkurs für 1.700 Baht net. pro Person und mit zusätzlichem Marktbesuch für 1.999 Baht net. pro Person. Infos: www.laksasubhahuahin.com.