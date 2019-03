Written by: Redaktion DER FARANG | 16/03/2019

CHIANG MAI: Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der in einem Waschsalon Damenunterwäsche gestohlen hat.

Eine Kundin hatte berichtet, im Waschsalon „Hot Wash and Dry" in Tha Phae seien von ihr Dessous im Wert von 6.000 Baht verschwunden. Nach Auswertung von Überwachungskameras wurde der Dieb gefasst. Der 44-jährige Thai gab den Diebstahl und weitere Straftaten zu. Für seine sexuelle Befriedigung schnuppere er an Damenunterwäsche. Der Mann wurde bereits zweimal wegen ähnlicher Diebstähle verhaftet.