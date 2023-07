Von: Björn Jahner | 25.07.23

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Im feierlichen Rahmen wurde im Kulturministerium eine Pressekonferenz abgehalten, um die bevorstehende Veranstaltung „Thai Classical Music Performance by the Senior Masters of Rattanakosin“ zu Ehren Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn bekanntzugeben.

Der geschäftsführende Kulturminister, Ittipol Khunpluem, betonte dabei die Bedeutung dieser jährlichen Feierlichkeit, welche bereits im 13. Jahr stattfindet und von der Abteilung für Kulturförderung organisiert wird. Ihr Ziel ist es, die thailändische Kultur durch vielfältige Aktivitäten zu bewahren und zu fördern.

Der Höhepunkt der Veranstaltung wird eine traditionelle Aufführung sein, die als Hommage an den Geburtstag Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn am 2. April und den 100. Geburtstag Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Galyani Vadhana dient. Die Feierlichkeiten sollen die einzigartige kulturelle Geschichte Thailands lebendig halten und weitertragen.

Sirichaicharn Fac-cham-roon, der im Jahr 2014 zum nationalen Künstler für klassische thailändische Musik ernannt wurde, äußerte seine Dankbarkeit für diese alljährliche Zusammenkunft erfahrener Musiklehrer. Gemeinsam setzen sie sich dafür ein, traditionelle thailändische Lieder zu bewahren und weiterzugeben, die eng mit der Geschichte des Landes verbunden sind und eine faszinierende Vielfalt musikalischer Charaktere und Stile aufweisen.

Höhepunkt des Abends wird zweifellos die spektakuläre thailändische Musikdarbietung außergewöhnlicher Maestros sein, darunter auch Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn, die ihr musikalisches Talent auf der thailändischen Geige präsentieren wird.

Die bezaubernde klassische thailändische Musikaufführung findet am kommenden Donnerstag, den 27. Juli 2023, in der Haupthalle des renommierten Thailand Cultural Center statt. Besucher sind herzlich eingeladen, kostenlos an diesem kulturellen Ereignis teilzunehmen und die beeindruckenden Darbietungen der angesehenen Musiklehrer hautnah zu erleben.

Für diejenigen, die an diesem einzigartigen Ereignis teilnehmen möchten, besteht die Möglichkeit, Plätze im Thailand Cultural Center zu reservieren. Die Kontaktnummer für Reservierungen lautet: Tel. 02-240-013, Durchwahl 4162 bis 3. Seien Sie dabei, wenn sich die Klänge der thailändischen Kultur in ihrer ganzen Pracht entfalten und eine faszinierende Reise in die musikalische Tradition des Landes bieten.