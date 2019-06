Von: Redaktion DER FARANG | 18.06.19

BANGKOK: Inzwischen leben in Europa mehrere hunderttausend Thailänder, vor allem Frauen mit Kindern.

Obwohl viele der Kinder von Geburt aus Eurasier sind, wird es als wesentlicher Teil ihrer Zukunft angesehen, sie mit der Kultur ihrer Mütter in Kontakt zu bringen. Daher ist es für viele Freiwilligengruppen von Thailändern auf dem gesamten Kontinent zu einer der Prioritäten geworden, diesen Kindern Thailändisch beizubringen. Eine der Organisationen, die im Mittelpunkt dieser Bemühungen steht, ist der Verband der thailändischen Sprach- und Kulturlehrer in Europa (FTTE). Der FTTE wurde im März 2010 in Lugano in der Schweiz gegründet und hat Methoden und Lehrpläne entwickelt, um die thailändische Sprache und Kultur an bestehenden Schulen zu unterrichten und gleichzeitig neue Schulen zu unterstützen. Er sammelt Spenden, um die von Salee Silapasatham entwickelte Reihe von thailändischen Lehrbüchern mit dem Titel „Sawasdee“ zu veröffentlichen, die in vielen Schulen in ganz Europa verwendet werden. Außerdem fördert es kulturelle Aktivitäten wie das Unterrichten von traditionellem Tanz und thailändischen Musikinstrumenten und organisiert sogar Sommercamps in Thailand für Kinder aus verschiedenen europäischen Ländern. In neun Jahren ununterbrochener Arbeit trat die FTTE vom 31. Mai bis 2. Juni in Berlin zum Thema „Die Rolle der thailändischen Sprache (Muttersprache) im Ausland“ zusammen. Über 130 Mitglieder aus 11 Ländern nahmen teil. Neben intensiven Workshops zu vielen bildungsbezogenen Themen diente die Tagung auch als Plattform für Lehrer, um ihre Erfahrungen auszutauschen und Ideen und Tipps zur Verbesserung des Thai-Unterrichts zu Hause auszutauschen. „Die Art und Weise, wie Kinder Thai als Zweitsprache lernen, ist in Europa unterschiedlich", sagt Salee, der als einer der besten Englischlehrer Thailands anerkannt ist und seit mehr als einem Jahrzehnt Workshops in ganz Europa organisiert.