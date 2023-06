Von: Björn Jahner | 04.06.23

Foto: The Nation

BANGKOK/COLORADO: Am letzten Donnerstag (1. Juni 2023) absolvierte der thailändische Kadett Krittawata Su-Uthai seinen Abschluss an der United States Air Force Academy in Anwesenheit von US-Präsident Joe Biden.

Unter den 921 Absolventen in diesem Jahr gehörte Khun Krittawata zu den zwölf ausländischen Studierenden. Als sein Name während der Abschlussfeier verkündet wurde, hielt Khun Krittawata die thailändische Flagge hoch, bevor er die Bühne betrat und US-Präsident Biden die Hand schüttelte.

Foto: The Nation

Die Zeremonie endete mit einem Salut der Thunderbirds, der renommierten Luftwaffen-Demonstrationsstaffel, die über dem Falcon Stadium in Colorado, dem Veranstaltungsort der Zeremonie, eine Hommage an die Absolventen darbot.

Der 24-jährige thailändische Absolvent erlangte seinen Abschluss in Computer- und Cyberwissenschaften an der renommierten US-amerikanischen Militärakademie.

Er war Mitglied des Segelfliegerclubs der Akademie und wurde als Ausbilder ausgewählt, um anderen jungen Studenten das Segelfliegen beizubringen.

Foto: The Nation

Während seines vierten Studienjahres wurde Khun Krittawata zum Kommandeur der Staffel 1 ernannt und zum Ehrenoffizier gewählt.

Der thailändische Pilot hatte die Möglichkeit, sich an der Akademie einzuschreiben, da sie jedes Jahr einen Studenten von der Königlichen Thailändischen Luftwaffe aufnimmt.

Zu den prominenten Militärs, die die Akademie absolviert haben, gehört auch General Charles Quinton Brown von der US-Luftwaffe.