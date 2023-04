Von: Björn Jahner | 24.04.23

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha freut sich über die wachsende Beliebtheit thailändischer Instant-Nudeln in Südkorea, deren Exportwert im Vergleich zum Vorjahr um 57,1 Prozent auf 1,92 Millionen US-Dollar gestiegen ist, sagte Regierungssprecher Anucha Burapachaisri.

Aus Berichten der Abteilung für internationale Handelsförderung und des thailändischen Handelsbüros in Seoul geht hervor, dass thailändische Instantnudeln auf dem südkoreanischen Markt schnell an Beliebtheit gewinnen, was der weltweit wachsenden Nachfrage nach thailändischen Lebensmitteln entspricht, die auf der globalen Rangliste der Lebensmittel und Getränke oft ganz oben stehen.

Die vielfältige Auswahl und die einzigartigen Geschmacksrichtungen thailändischer Instantnudeln üben auf die südkoreanischen Verbraucher einen starken Reiz aus, die die würzigen Geschmacksrichtungen wie Tom Yum, Pad Thai und Krabbencurry genießen. Dies habe zu einem anhaltenden Wachstumstrend für thailändische Instantnudeln in Südkorea geführt, erläuterte Khun Anucha.

Im Jahr 2022 importierte Südkorea thailändische Instantnudeln im Wert von rund 1,92 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 57,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Es wird erwartet, dass sich dieser Wachstumstrend aufgrund der Beliebtheit der thailändischen Küche fortsetzen wird, was eine gute Gelegenheit darstellt, den Export von thailändischen Instantnudeln in Asien auszuweiten. Dies sei auf den anhaltenden Wachstumstrend beim Konsum von verzehrfertigen Lebensmitteln in Asien und anderen Regionen der Welt in den Jahren 2022 bis 2024 zurückzuführen, so Khun Anucha.

„Der Premierminister ist erfreut über die Exportzahlen für thailändische Produkte, insbesondere über die Beliebtheit thailändischer Instantnudeln in Südkorea, die eine weitere bedeutende Gelegenheit für thailändische Produkte darstellt, an Popularität zu gewinnen und ihren Wert durch die Soft Power der thailändischen Lebensmittelindustrie zu steigern“, betonte Khun Anucha. „Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die thailändische Industrie die populären Trends beobachtet und bewertet und ihre Produkte entsprechend anpasst, um die Chancen auf dem internationalen Parkett zu nutzen“, fügte er hinzu.