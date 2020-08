PATTAYA: Die Polizei untersucht den offensichtlichen Selbstmord eines Thais, der sich nach seiner Rückkehr aus dem Ausland in staatlicher Quarantäne befand. Er stürzte sich von seinem Hotelzimmer in den Tod. Der 39-Jährige aus Buriram traf am Dienstag aus Israel in Bangkok ein und wurde zusammen mit 167 anderen Rückkehrern im Palm Beach Pattaya Hotel in Jomtien zur Quarantäne eingewiesen. Am Mittwoch um etwa 16 Uhr sprang er von seinem Hotelzimmer in die Tiefe.

Premierminister Prayut Chan-o-cha hat der Familie sein Beileid ausgesprochen und die Beamten angewiesen, die Überführung der Leiche nach Buriram für die Beerdigung zu veranlassen, sagte Generalleutnant Kongcheep Tantravanich, Sprecher des Verteidigungsministeriums. Unterdessen berichtet das Arbeitsministerium, dass ein thailändischer Arbeiter im Krankenhaus in Saudi-Arabien an einer Covid-19-Infektion gestorben ist. Der 67-Jährige stammte aus der nördlichen Provinz Lampang und war seit dem 6. August im Jubail Government Hospital wegen des Coronavirus´ behandelt worden. Der Leichnam wird in Saudi-Arabien beigesetzt, ausstehende Löhne erhält die Familie in Lampang.