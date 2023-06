Von: Björn Jahner | 26.06.23

BANGKOK: Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CP Foods) hat in Kooperation mit Nanoracks LLC und Mu Space and Advanced Technology Co., Ltd. ein außergewöhnliches Projekt ins Leben gerufen. Im Rahmen des Programms „Thai Food – Mission to Space“ werden CP Foods-Hähnchenprodukte ins All geschickt.

Dieses einzigartige Vorhaben zielt darauf ab, die Sicherheitsstandards für thailändisches Hühnerfleisch zu erhöhen, um den strengen Anforderungen für Weltraumnahrung gerecht zu werden, die weltweit als besonders streng gelten, so das Unternehmen.

Um die Einhaltung dieser anspruchsvollen Sicherheitsstandards für die Raumfahrt zu gewährleisten, werden die Hühnerfleischprodukte im Rahmen des Projekts einer strengen Zertifizierung unterzogen. Dadurch werden sie für den Verzehr durch Astronauten geeignet und stärken den internationalen Ruf von CP Foods sowie die Einhaltung der Sicherheitsstandards für Weltraumnahrung. Die strikte Einhaltung der Lebensmittelsicherheitsanforderungen der NASA unterstreicht Thailands Ansehen, weltweit hohe Sicherheitsstandards aufrechtzuerhalten.

Parallel zu diesem wegweisenden Projekt wird CP Foods ein Forum namens „Thai Food – Mission to Space“ veranstalten. Bei diesem Forum werden internationale Experten zusammenkommen, um die Bedeutung der Einhaltung von Sicherheitsstandards auf Weltraumniveau für thailändische Lebensmittel zu diskutieren. Zudem werden die innovativen Entwicklungen in der thailändischen Viehwirtschaft sowie die zukünftigen Auswirkungen dieses Sektors erörtert.

Zu den hochkarätigen Rednern des Forums zählen der ehemalige NASA-Astronaut Michael Massimino und die ehemalige NASA-Lebensmittelwissenschaftlerin Vickie Kloeris, die über 34 Jahre Erfahrung im NASA-Labor verfügt. Kloeris hat das Engagement von CP Foods für strenge Sicherheits- und Ernährungsstandards gelobt, die sicherstellen, dass das Hühnerfleisch von CP frei von Antibiotika, chemischen Rückständen und schädlichen Krankheitserregern ist.

Prasit Boondoungprasert, CEO von CP Foods, betont, dass diese wegweisende Initiative das Engagement des Unternehmens für die Sicherheit seines Hühnerfleischs unterstreicht und CP Foods zu einer der vertrauenswürdigsten Fleischmarken der Welt macht.

Das Programm „Thai Food – Mission to Space“ markiert einen bedeutenden Meilenstein für CP Foods, da es in neue Bereiche vorstößt, um die Standards der Lebensmittelsicherheit zu verbessern und zur Erforschung des Weltraums beizutragen.