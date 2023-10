Von: Björn Jahner | 18.10.23

BANGKOK: Die Thai Hotels Association (THA) berichtet, dass die Hotels in den wichtigsten thailändischen Reisezielen in der Hochsaison Schwierigkeiten hatten, die durchschnittlichen Zimmerpreise zu erhöhen, da sich der Massentourismus nur langsam erholt.

Sanpech Supabowornsthian, Präsident der THA-Sektion Ost, teilte mit, dass Hotels in Pattaya und der östlichen Region während der Hochsaison weiterhin Zimmer zu den Preisen von 2019 anboten, obwohl sie zuvor ein starkes Wachstum im internationalen Tourismus verzeichneten. Dennoch sahen sie sich verstärkten Anfragen von Reisebüros nach Rabatten gegenüber.

Sanpech führte aus, dass nur internationale Hotelketten oder Markenhotels in der Lage waren, die Zimmerpreise über das Niveau von 2019 zu heben, während die meisten Drei- bis Vier-Sterne-Hotels ihre Preise beibehalten mussten. Dies ist hauptsächlich auf die langsame Erholung des Massentourismus aus Schlüsselmärkten zurückzuführen, wie beispielsweise Russland, wo aufgrund des schwachen Rubels Preissensibilität besteht. Auch der chinesische Markt hat sich nur zögerlich erholt, aufgrund wirtschaftlicher Herausforderungen im Inland, der Konkurrenz durch Inlandsreisen in China und des noch nicht vollständig wiederhergestellten Images von Thailand.

Sanpech erwartet, dass die Zimmerpreise in Pattaya und der gesamten östlichen Region aufgrund des Nachholbedarfs und der schrittweisen Wiedereröffnung anderer Länder etwa 10 bis 15 Prozent unter dem Niveau von 2019 bleiben werden, das sich im Vergleich zur Nebensaison leicht verbessert hat. Er betonte, dass in diesem Winter kein Preiskampf zu erwarten sei, da die Hotels ihre Preise aufgrund steigender Betriebskosten anpassen müssen.

Eine landesweite Umfrage der THA für September ergab, dass Hotels mit drei Sternen oder weniger nach wie vor Schwierigkeiten haben, ihre durchschnittlichen Zimmerpreise anzupassen. Die Hotels im Osten und Süden konnten ihre Preise stärker anheben als Hotels in anderen Regionen, insbesondere im Norden.

Paisarn Sukjarean, Präsident des nördlichen Verbandes der THA, erklärte, dass Hotels in Chiang Mai in der Nebensaison unter einem Preiskampf gelitten hätten, bedingt durch Überangebot und die langsame internationale Erholung, insbesondere im chinesischen Markt. Dies führte auch zu Preissenkungen in den Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, um Touristen anzulocken, was die Preise im unteren Segment weiter drückte. Insgesamt liegen die Zimmerpreise in Chiang Mai immer noch 15 bis 20 Prozent unter dem Niveau vor der Pandemie.

Dennoch ist Paisarn optimistisch und erwartet eine schrittweise Erholung, die sich anhand des Buchungsverhaltens von in- und ausländischen Touristen während der bevorstehenden Festivals, wie z.b. Loy Krathong, abzeichnet. Chiang Mai verzeichnet Besucher aus verschiedenen Ländern, darunter China, Europa und Südkorea.