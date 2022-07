Thai Honda setzt weiter auf Thailand

Von: Björn Jahner | 05.07.22

BANGKOK: Der Motorradbauer Thai Honda Co. Ltd. hat sein Vertrauen in Thailand als Produktionsstandort bekräftigt und angekündigt, dass er die Zahl der für den inländischen Markt produzierten Fahrzeuge erhöhen will.

Das Unternehmen Thai Honda gab bekannt, dass es seine Produktionsstandort in Thailand beibehalten und dieses Jahr den Meilenstein der Produktion von 45 Millionen Mehrzweckmotoren feiern wird.

Der Präsident von Thai Honda Shigeto Kimura wies darauf hin, dass das Unternehmen seine Produktpalette um Mehrzweckmotoren, Stromgeneratoren, Wasserpumpen, Rucksackspritzen, Freischneider, Rasenmäher, Bodenfräsen und Bootsmotoren erweitert habe.

Das Werk des Unternehmens befindet sich im Industriegebiet Lat Krabang und hat die Kapazität, alle 16 Sekunden einen neuen Motor zu produzieren. Bislang hat das Unternehmen 45 Millionen Motoren produziert, von denen 39 Millionen oder 93 Prozent ins Ausland geliefert wurden.

In diesem Jahr will Thai Honda den Anteil der innerhalb Thailands verkauften Produkte von 7 Prozent auf 10 Prozent erhöhen. Außerdem will das Unternehmen sein Händlernetz von derzeit 200 Standorten landesweit ausbauen.