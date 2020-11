Geparkte THAI-Maschinen am Bangkoker Suvarnabhumi Airport. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Die Thai Airways International (THAI) hat im letzten Quartal zusätzlich zu den zehn Jahresverlusten weitere Verluste angehäuft. Gegenwärtig sind die Schulden der Fluggesellschaft viermal so hoch wie im vergangenen Jahr.

Die THAI hat seit Ende März ihre Flugzeuge größtenteils am Boden gelassen. Ende letzter Woche bot sie 34 ihrer alten Flugzeuge zum Verkauf an. Außerdem wurden 5.000 Beschäftigte im Rahmen einer Vorruhestandsregelung entlassen. Das Unternehmen verkauft auch Ersatzteile und andere Bestände und vermietet einen Teil seiner Büros, um Kosten zu sparen.

Laut dem Präsidenten der Fluggesellschaft, Chansin Treenuchagron, betrug der Nettoverlust der Fluggesellschaft im dritten Quartal bis Ende September 21,5 Milliarden Baht. Im dritten Quartal 2019 waren es 4,68 Milliarden Baht. Die Passagierzahlen gingen im Vergleich zur gleichen Zeit des Vorjahres um 92 Prozent zurück.

Die thailändische Börse (SET) hat am Donnerstag den Handel mit Aktien von Thai Airways ausgesetzt, nachdem sich die Wirtschaftsprüfer weigerten, ihre Bilanz bis Ende letzten Monats zu kommentieren. Die THAI-Aktien schlossen am Mittwoch bei 3,20 Baht, das sind 2,4 Prozent weniger als am Vortag.

Die gebeutelte Fluggesellschaft befindet sich nach wie vor unter „finanzieller Sanierung", die vom Bangkoker Konkursgericht genehmigt wurde. Thai Airways verlor ihren Status als staatliches Unternehmen, nachdem sie enorme Schulden angehäuft und weitere Rettungsfonds bei der thailändischen Regierung erfolglos beantragt hatte.