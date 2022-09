Von: Björn Jahner | 02.09.22

BANGKOK: Die meisten Gläubiger von Thai Airways International (THAI) haben dem überarbeiteten Sanierungsplan zugestimmt, der nach Angaben der Fluggesellschaft ein wichtiger Schritt zur Erholung des Unternehmens ist.

THAI teilte der thailändischen Börse am Donnerstag mit, dass die Gläubiger, die 78,59 Prozent der Gesamtschulden halten, den Plan in einer online durchgeführten Sitzung akzeptiert haben. Der Plan war den Gläubigern am 1. Juli 2022 vorgelegt worden.

Das Ergebnis wird als nächstes vom Zentralen Konkursgericht in einer Anhörung am 14. September 2022 überprüft werden, so THAI. Die Airline bedankte sich bei ihren Gläubigern für ihr Vertrauen in den Plan und sagte, dass er die Grundlage für ein nachhaltiges Wachstum und die Erzielung von Gewinnen in der Zukunft ist.

Im Rahmen des überarbeiteten Plans will THAI 12,5 Milliarden Baht über sechs Jahre und weitere 12,5 Milliarden Baht auf kürzere Sicht aufnehmen, sagte der Finanzchef der Fluggesellschaft Chai Iamsiri.

Zuvor rechnete THAI mit einem Liquiditätsdefizit von 50 Mrd. Baht und plante, dieses durch die Aufnahme von 25 Mrd. Baht bei staatlichen Stellen und den Rest bei privaten Institutionen auszugleichen.

Khun Chai sagte, die Fluggesellschaft habe den überarbeiteten Plan mit den Aktionären besprochen und das Finanzministerium unterstütze ihn.

Er fügte hinzu, dass es zwei Möglichkeiten der Mittelbeschaffung gebe: Die eine sei die Suche nach zusätzlichen Mitteln über Debt-to-Equity-Deals mit den derzeitigen Gläubigern oder die Beschaffung von Mitteln von Aktionären und neuen Investoren, während die zweite die Suche nach neuen Kreditgebern sei.

Er sagte, wenn es der Fluggesellschaft gelinge, genügend Mittel aus den bestehenden Quellen zu erhalten, müsse sie sich nicht um neue Quellen bemühen.

Dank der Erholung der Luftfahrtindustrie und der hohen Buchungsraten ist THAI zuversichtlich, dass der Sanierungsplan erfolgreich und fristgerecht umgesetzt werden kann.