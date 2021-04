Von: Redaktion DER FARANG | 03.04.21

BANGKOK: Ohne ein Flugticket kaufen zu müssen können Kunden ab dem 15. April Airline-Essen in 7-Eleven-Minimärkten erwerben. Mit dieser Aktion will die hochverschuldete Thai Airways International (THAI) ihre Verluste während der Viruspandemie ausgleichen.

Die ersten Speisen, die kurz nach dem Songkran-Feiertag in den Regalen von 7-Eleven liegen werden, sind das Hühnchengericht Halal-Biryani und das traditionelle thailändische Gericht Nam Phrik Long Ruea, knusprig-fluffiger Fisch und süßes Schweinefleisch, serviert in einer fermentierten Krabben-Chili-Paste. Der primäre Vorstoß in die Lebensmittelbranche wird für die THAI darin bestehen, ungewöhnlichere Gerichte in das Sortiment von 7-Eleven aufzunehmen. Die Fluggesellschaft hatten bereits im September mit Pop-up-Restaurants Erfolg.