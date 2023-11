Von: Dr. Rüdiger Munzert | 21.11.23

BANGKOK: Am ersten Novemberwochenende fand der jüngste Thai.Ger Charity Fussball- und Familientag an der RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok statt. Über 150 erwachsene Fuβballspieler und -spielerinnen nahmen am Senior Tournament teil. Als Sieger gingen die „German All Stars“ hervor, die Plätze zwei und drei belegten die „Perfect Boyz“ und die „Scandinavian Vikings“. Auch auf dem Jugendturnier wurde hart gekämpft, mit Mannschaften diverser Schulen aus Bangkok und Chiang Mai. Hier waren einfach alle Sieger!

Neben dem Sport kamen Spiel, Spaß und Genuss nicht zu kurz. Ein abwechslungsreiches Spielangebot unterhielt die Kinder, und kulinarische Köstlichkeiten verwöhnten Jung und Alt. Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch durch Karl-Heinz Riedle, Fuβballweltmeister von 1990. Vielen gelang es ein Bild mit ihm zu machen, oder ein Autogramm von ihm zu erhalten.

Der Tag wurde unterstützt von zahlreichen Sponsoren, nicht zuletzt den Botschaften: die deutsche verlieh den „Embassador’s Cup“ an den Sieger des Erwachsenenturniers, die schweizer Pokale und Medaillen an die Platzierten des Jugendturniers, und die österreichische unterstützte mit willkommenen Sachspenden. Alles in allem konnten die Veranstalter ein Reinergebnis von über 350.000 Baht erzielen. Dieser Erlös kommt vollständig dem Romklao-Kindergarten des Mercy Centers in Klong Toey zugute, in dem 65 benachteiligte Kinder täglich betreut werden und für das Leben lernen können.

Mehr erfahren Sie unter Thai.Ger Supporters Bangkok.

FB Enabled by image change.