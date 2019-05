Thai Garden Resort empfängt Waisenkinder

Von: Björn Jahner | 26.05.19

PATTAYA: Bereits zum neunten Mal lud das Thai Garden Resort an der North Pattaya Road in Pattaya 32 Waisen- und Pflegekinder sowie ihre Betreuer/innen vom Abundant Life Home in Bang Saen während der Schulferien für vier Tage und drei Nächte zu einem kostenlosen Aufenthalt in dem beliebten Familienresort ein.

Waisen- und Pflegekindern einen Urlaub ermöglicht



Ganz oben auf der Beliebtheitsskala der Kinder stand natürlich der 63 Meter lange Lagunen-Swimmingpool des Resorts, doch auch das morgendliche Frühstücksbuffet und die großzügigen Hotelzimmer mit ihren bequemen Betten sorgten für strahlende Kinderaugen. Das Abundant Life Home wurde im Jahr 2006 von der Amerikanerin Karen Sanchez gegründet, die selbst als Waisenkind aufgewachsen ist. Unter ihren Schützlingen sind nicht nur Waisen- sondern auch Pflegekinder, die im Gefängnis geboren sind und so lange in der Obhut der Einrichtung bleiben, bis ihre Eltern ihre Haftstrafe abgesessen haben.



Soziales Engagement für sozial schlechter gestellte Menschen

Der Aufenthalt erfolgte im Rahmen des CSR-Programms („Corporate Social Responsibility“) des Thai Garden Resort, mit dem das Management sozial benachteiligte Menschen am Rande der Gesellschaft unterstützt. So auch das Pattaya Orphanage und hilfsbedürftige Kinder der Tungklom-Talman School im Rahmen des jährlichen „Toy for Joy“-Projekts an Weihnachten. Infos: www.thaigarden.com.