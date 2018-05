Von: Redaktion DER FARANG | 30.05.18

LACHEN: Von Freitag, 1. Juni bis Sonntag, 3. Juni findet das Thai Food & Culture Festival in Lachen/SZ statt. Die Organisatoren freuen sich, die exotische Thai-Küche sowie thailändisches Kulturgut in der sympathischen Seegemeinde am ersten Juniwochenende präsentieren zu können.



Food Festivals sprießen wie Pilze aus den Schweizer Städteböden. Dass solche Festivals aber auch in kleineren Gemeinden durchaus erfolgreich sein können, zeigt das Thai Food & Culture Festival in Lachen. Die Schwyzer Gemeinde gab 2016 den Startschuss und genehmigte zur Freude der Veranstalter nun das dritte Festival in Folge. Grund dafür ist wohl die tolle Atmosphäre am Seebecken, die leckeren Speisen sowie die freundliche Kultur der thailändischen Organisatoren und Standbetreibern. Aber auch die steigende Besucherzahl spricht für sich. Die Organisatoren erwarten rund 5.000 Besucher und erhoffen sich dieses Jahr einen gutmütigen Petrus.



Tom Mahiphund, Veranstalter des Thai Food & Culture Festival in Lachen und Bülach, freut sich auf das erste Juni Wochenende und schwärmt von den Besuchern: „Die Gäste fühlen sich wohl bei uns. Sie probieren sich durch viele für Sie neue Gerichte und sind begeistert von der kulinarischen Vielfalt. Das Feedback war in den vergangen zwei Jahren durchwegs positiv. Wir freuen uns sehr, drei Tage in dem schönen Lachen zu verbringen und seinen freundlichen Einwohnern unsere Kultur präsentieren zu dürfen.“

Öffnungszeiten:

Freitag, 16 bis 22 Uhr

Samstag, 11 bis 22 Uhr

Sonntag, 11 bis 20 Uhr