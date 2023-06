Von: Björn Jahner | 03.06.23

BANGKOK: Thailändische Speisen erfreuen sich in China wachsender Beliebtheit, und immer mehr chinesische Touristen besuchen das Königreich.

Laut einem Bericht von Dianping, einer führenden Plattform für Lifestyle-Dienste in China, ist thailändisches Essen nach westlicher, japanischer und koreanischer Küche die viertbeliebteste ausländische Küche in der Volksrepublik. In den letzten drei Jahren hat sich die Anzahl der thailändischen Restaurants in Peking verdreifacht. Diese Lokale bieten eine Vielzahl thailändischer Gerichte an, von königlicher thailändischer Küche bis hin zu Straßengerichten wie der beliebten säuerlich-scharfen Garnelensuppe Tom Yum Goong.

Der stellvertretende Generalsekretär des Premierministers und amtierende Regierungssprecher, Anucha Burapachaisri, betonte, dass die wachsende Popularität der thailändischen Küche in China den Erfolg der „Thailändischen Küche für die Welt“-Kampagne widerspiegelt. Diese Initiative hat dazu beigetragen, den wirtschaftlichen Wert der thailändischen kulinarischen Kultur zu steigern. Chinesische Verbraucher zeigen ein gesteigertes Interesse am Konsum thailändischer Gerichte in Restaurants und kochen auch zu Hause thailändische Speisen, da die Zutaten mittlerweile in vielen Teilen Chinas verfügbar sind.

Die Einführung des „Thai SELECT“-Logos, mit dem thailändische Restaurants ausgezeichnet werden, stärkt auch das Vertrauen der chinesischen Verbraucher. Thai SELECT ist ein Zertifizierungszeichen, das vom thailändischen Handelsministerium vergeben wird und den authentischen thailändischen Geschmack von Lebensmitteln und Restaurants sowohl in Thailand als auch im Ausland garantiert. Restaurants, die dieses Zeichen erhalten, servieren authentische thailändische Speisen von erstklassigem Geschmack, ansprechender Präsentation und exzellentem Service.

Thailands scheidender Premierminister Prayut Chan-o-cha ist der Ansicht, dass die thailändische Küche als Teil der „Soft Power“ Thailands dazu beitragen wird, die thailändische Kultur international bekannter zu machen, insbesondere in China, einem der größten Märkte des Landes. Thailand hat sich zu einem wichtigen Produzenten und Exporteur von Lebensmittelzutaten entwickelt, und die Regierung hat die Vermarktungsmöglichkeiten für thailändische Unternehmer und Restaurantbetreiber sowohl im Inland als auch im Ausland weiter ausgebaut.

Des Weiteren konnte Thailand von Januar bis Mitte Mai 2023 bereits über eine Million chinesische Touristen begrüßen. Die thailändische Tourismusbehörde erwartet, dass im Jahr 2023 insgesamt fünf Millionen chinesische Touristen Thailand besuchen und damit einen Umsatz von 446 Milliarden Baht generieren werden.

Die Aeronautical Radio of Thailand, Ltd. schätzt, dass Thailand im Steuerjahr 2023 etwa 46.175 Flüge aus China begrüßen wird. Dies spielt eine wichtige Rolle bei der Stimulierung der thailändischen Wirtschaft und der Erholung der thailändischen Luftfahrtindustrie.