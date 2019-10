Von: Redaktion DER FARANG | 22.10.19

BANGKOK: Der Kapitän einer Boeing 777 der THAI auf dem Weg nach Zürich hat am Sonntag kurz nach Mitternacht auf dem Flughafen Suvarnabhumi den Start wegen eines technischen Defektes abgebrochen.

„Es gab einen Knall und dann entdeckte ich ein Loch im linken Triebwerk, aus dem Flammen herauszüngelten“ beschreibt D. Wyder gegenüber dem Nachrichtenportal „20min.ch“ den Schreckmoment an Bord der Boeing 777 der Thai Airways International. Für die Passagiere habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden, versicherte die Fluggesellschaft und bestätigte den technischen Defekt am Triebwerk. Kurze Zeit später hätten alle Passagiere das Flugzeug verlassen müssen – vorerst ohne Handgepäck. Dieses hätten sie nach kurzer Zeit allerdings holen dürfen und seien danach in ein Hotel gebracht worden, heißt es weiter bei „20min.ch“. Rund 12 Stunden später brachte ein Ersatzflug die Passagiere sicher nach Zürich.