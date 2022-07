BANGKOK/DSCHIDDA: Die bevorstehende Aufnahme einer direkten Flugverbindung von Bangkok nach Dschidda, einem Handelszentrum und Tor zur heiligen Stadt Mekka, dürfte die Zahl der Besucher aus Saudi-Arabien um das Zehnfache ansteigen lassen, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Rachada Dhnadirek.

Thai Airways International (THAI) hat angekündigt, nach der Normalisierung der thailändisch-saudischen Beziehungen Anfang des Jahres ab dem 19. August 2022 die Strecke Bangkok–Jeddah aufzunehmen.

Die Fluggesellschaft wird vier wöchentliche Flüge nach Jeddah anbieten, und zwar montags, mittwochs, freitags und sonntags.

Khun Rachada sagte, Premierminister Prayut Chan-o-cha lobte THAI dafür, dass sie ihren Teil zum Ausbau der Beziehungen zu Saudi-Arabien beiträgt.

Premier Prayut besuchte Saudi-Arabien im Januar dieses Jahres, und anschließend wurden die diplomatischen Beziehungen zwischen Thailand und Saudi-Arabien nach mehr als drei Jahrzehnten Unterbrechung wieder vollständig aufgenommen.

Khun Rachada erläuterte, dass die neue Verbindung die Beziehungen sowohl auf Regierungs- als auch auf zwischenmenschlicher Ebene stärken und die Investitionsaussichten verbessern werde. Sie fügte hinzu, dass die Non-Stop-Flüge nach Dschidda die Zahl der Besucher aus Saudi-Arabien von derzeit rund 30.000 pro Jahr verzehnfachen dürften. Bisher mussten die Besucher einen Umweg über andere Städte machen, bevor sie Thailand erreichten.

Auch Thais werden in großer Zahl nach Saudi-Arabien reisen. Darunter sind Pilger, vor allem aus den südlichen Grenzprovinzen, die an dem jährlichen Hadsch in Mekka teilnehmen, und Menschen, die Arbeit suchen.

Khun Rachada, die auch Sonderbeauftragte der Regierung für die Lösung der Probleme im tiefen Süden ist, sagte, dass Besucher aus Saudi-Arabien nach Thailand reisen, um einzukaufen, Sehenswürdigkeiten zu besichtigen und medizinische Leistungen in Anspruch zu nehmen.

Nach Aussage von Khun Rachada wolle THAI auch die thailändische Kultur durch den Verkauf von lokal gefertigten Produkten aus dem tiefen Süden des Landes im THAI-Online-Shop bekanntmachen. Einige der Produkte, wie z. B. Salz aus Pattani mit einem ausgesprochen milden Geschmack, können darüber als Gewürz für die an Bord servierten Mahlzeiten verwendet werden.

Khun Rachada fügte hinzu, dass die Fluggesellschaft auch in Saudi-Arabien und anderen Golfstaaten für Thailands südlichsten, muslimisch geprägten Provinzen wirbt.