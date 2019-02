Written by: Redaktion DER FARANG | 28/02/2019

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Thai Airways International (THAI) hat am Donnerstag den Flugbetrieb zwischen Bangkok und Europa wieder aufgenommen

Am Mittwochabend und Donnerstagfrüh waren alle Flüge nach Europa gestrichen worden, weil Pakistan den Luftraum geschlossen hatte. Flüge von Bangkok nach Europa und von Europa nach Bangkok gehen normalerweise über den pakistanischen Luftraum. Nach der Schließung des Luftraums hat THAI von chinesischen Behörden die Genehmigung erhalten, die Volksrepublik zu überfliegen.



Deshalb können THAI-Flüge von Bangkok nach Europa wieder aufgenommen werden. Tagesflüge am Donnerstag, 28. Februar 2019: -TG974 Bangkok-Moskau [Verspätung vom aktuellen Zeitplan] -TG916 Bangkok-London -TG922 Bangkok-Frankfurt TG962 Bangkok-Stockholm Nachtflüge am Donnerstag, 28. Februar, und am frühen Morgen von Freitag, 1. März 2019 -TG920 Bangkok-Frankfurt - TG910 Bangkok- London -TG924 Bangkok-München -TG930 Bangkok-Paris -TG934 Bangkok-Brüssel - TG940 Bangkok- Mailand - TG936 Bangkok-Wien - TG960 Bangkok- Stockholm - TG970 Bangkok-Zürich -TG950 Bangkok- Kopenhagen -TG954 Bangkok-Oslo

Weitere Informationen gibt es rund um die Uhr unter der Rufnummer +662 356 1111 oder im Internet unter www.thaiairways.com. THAI-Passagiere, die Tickets auf Strecken mit Flugstornierung besitzen, können ihre Reiseroute ändern. Gebühren und Abgaben werden freigestellt, und es gelten die gesetzlichen Bedingungen.