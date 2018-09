Eine Aufnahme des blinden Passagiers an Bord einer THAI-Maschine. Foto: The Nation

BANGKOK: Thai Airways International (THAI) hat sich dafür entschuldigt, letzte Woche mit einer Kakerlake an Bord einer Maschine von der japanischen Stadt Sapporo nach Bangkok geflogen zu sein.

Auf einer Facebook-Seite wurde am Montag ein Video-Clip veröffentlicht, der eine Kakerlake auf dem Flug vom Airport Chitose zum Flughafen Suvarnabhumi zeigt. Danach wurde in den sozialen Netzwerken die Sauberkeit und Hygiene der nationalen Fluggesellschaft hinterfragt. In einer Stellungnahme von THAI am Dienstag hieß es, das Unternehmen habe einen normalen Reinigungsprozess für jedes Flugzeug, sowohl am Zielort als auch vor dem nächsten Flug. Weiter gebe es ein Großreinemachen während der Flugpausen und eine gründliche Reinigung während der planmäßigen Wartung.

Nach dem Vorfall im Flug TG 671 wurde die Häufigkeit der Kabinenreinigung erhöht. In dem Flugzeug, in dem das Insekt gefunden wurde, hatte es den normalen Reinigungsprozess am 31. August auf Suvarnabhumi gegeben, heißt es in der Stellungnahme weiter. Darüber hinaus wurden für das Flugzeug zusätzlich eine große Reinigung und eine Tiefenreinigung während der geplanten Wartung angeordnet. Um Kakerlaken loszuwerden, hat die THAI jetzt Kakerlakenfallen platziert und Gel verwendet, um die Insekten zu fangen. Weiter wurde ein Insektizid versprüht, das für Menschen nicht schädlich sei, erklärte die Fluggesellschaft.