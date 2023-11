BANGKOK: Thai Airways International (THAI) kündigte am Mittwoch (1. November 2023) bei einer feierlichen Eröffnungszeremonie an, ab dem 1. Dezember 2023 Direktflüge zwischen Bangkok und Istanbul anzubieten.

Die offizielle Bekanntgabe erfolgte unter der Leitung von Piyasvasti Amranand, dem Vorsitzenden der Plan Administrators bei THAI, und Serap Ersoy, dem Botschafter der Republik Türkei in Thailand.

Foto: Thai Airways International

Der Hinflug erfolgt um 23.45 Uhr ab dem Suvarnabhumi International Airport, mit einer Ankunft in Istanbul um 06.05 Uhr Ortszeit am folgenden Tag. Der Rückflug hebt um 16.30 Uhr Ortszeit in Istanbul ab und erreicht Bangkok um 17.35 Uhr am nächsten Tag.

Foto: Thai Airways International

Die Einführung dieser Direktflüge zwischen Bangkok und Istanbul wird die Konnektivität und Frachtkapazität von THAI im gesamten asiatisch-pazifischen Raum, Afrika und darüber hinaus verbessern, so die thailändische Fluggesellschaft. Sie wird außerdem die Investitionen, den wirtschaftlichen Austausch und die Verkehrsverbindungen zwischen Thailand und der Türkei stärken, wobei die Türkei als ein Schlüsselportal nach Osteuropa fungiert.

Foto: Thai Airways International

Zur Förderung dieses neuen Dienstes hat THAI eine Kooperation mit Mastercard geschlossen. Kunden, die ihre Flugtickets mit einer Mastercard-Kreditkarte auf thaiairways.com erwerben, können von speziellen Rabatten profitieren. Dieses Angebot gilt bis zum Monatsende für Reisen im Zeitraum vom 1. Dezember 2023 bis zum 31. März 2024.