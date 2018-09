Von: Redaktion DER FARANG | 11.09.18

BANGKOK: Ein thailändischer Film, der Rohingya-Flüchtlingen gewidmet ist, erhielt am Wochenende bei den Filmfestspielen in Venedig einen Hauptpreis.

„Manta Ray" oder „Kraben Rahu“ wurde am Samstagabend beim 75. Internationalen Filmfestival von Venedig mit dem Orizzonti Award ausgezeichnet. Das Regiedebüt von Phuttiphong Aroonpheng spielt in einem thailändischen Küstendorf. Dort kommt ein Boot mit Rohingya-Flüchtlingen an. Der Film konzentriert sich auf einen Fischer, der einen bewusstlosen Fremden, der sich als stumm erweist, aufnimmt und in seinem Haus pflegt. „Manta Ray“ ist jetzt auf dem Weg zum Toronto Film Festival. Die Sektion Orizzonti (auf Deutsch: „Horizonte“) widmet sich neuen Trends im internationalen Film und stellt vor allem unkonventionelle Filme vor, darunter Spiel-, Dokumentar- und Experimentalfilme. Es werden sowohl Kurz- als auch Langfilme bewertet.