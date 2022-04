Foto: The Nation

UDON THANI: Landwirte im Bezirk Nong Wua So in der Provinz Udon Thani im thailändischen Nordosten konnten von den 10.000 Tonnen Mangos, die sie in der aktuellen Saison geerntet haben, nur 2.000 Tonnen exportieren, weil mehrere Länder wegen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine ihre Frachtflüge eingeschränkt haben.

Der Leiter des Handelsbüros der Provinz Udon Thani Prasert Faichaona teilte der Presse mit, dass der Bezirk Nongwuasor derzeit die höchste Mangoernte seit 10 Jahren verzeichnet und im Mai mit einer Ernte von bis zu 15.000 Tonnen gerechnet wird.

„Die drei Mangosorten, die auf den ausländischen Märkten sehr gefragt sind, sind Barracuda, Fah Lan und Phet Ban Lad. Allerdings wurden bisher nur 2.000 Tonnen exportiert, so dass der Rest auf den Inlandsmarkt abgesetzt werden muss“, erklärte er.

„Das Handelsbüro hat mit den zuständigen Behörden zusammengearbeitet, um neue Absatzkanäle für diese Mangos zu finden, wie Wochenendmärkte, Einkaufszentren und „Blue Flag Shops“ im ganzen Land."

Khun Prasert folgend sind erfahrungsgemäß Chinesen, Japaner, Südkoreaner und Europäer die größten Absatzmärkte für thailändische Mango.

„Früher bestellte China mehrere Tausend Tonnen pro Jahr, aber in diesem Jahr sind die Bestellungen drastisch zurückgegangen, weil die Zahl der Frachtflüge gesunken ist und die chinesische Regierung Einfuhrbeschränkungen erlassen hat, um die Covid-19-Ausbreitung einzudämmen“, fügte er hinzu.