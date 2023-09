BANGKOK: Thai Airways International (THAI) hat am Mittwoch (27. September 2023) einen ehrgeizigen Plan zur Ausweitung ihres internationalen Flugangebots vorgestellt, der darauf abzielt, mehr Touristen anzulocken. Eine bedeutsame Entscheidung ist die Wiederaufnahme von Flügen nach Istanbul in der Türkei, die im Jahr 1994 eingestellt wurden. Diese Neuigkeit kommt nach der Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Turkish Airlines im August dieses Jahres.

Ab Dezember dieses Jahres wird THAI einen täglichen Flug nach Istanbul anbieten, der von einem Airbus A350-900 betrieben wird. Der Flug TG900 wird um 23.45 Uhr vom Flughafen Suvarnabhumi abfliegen und um 6.05 Uhr Ortszeit in Istanbul landen.

Chai Eamsiri, der CEO von THAI, äußerte sich optimistisch über die Kabinenauslastung auf Flügen aus China und erwartet einen Anstieg von 75 Prozent im vierten Quartal. Dieser Anstieg wird auf die Visumbefreiung für chinesische Staatsbürger zurückgeführt, die voraussichtlich monatliche Einnahmen von 240 Millionen Baht während der visumfreien Zeit generieren wird. Diese Visumbefreiung ist bis zum 29. Februar 2023 gültig und hat bereits zu einem Anstieg der Reservierungen auf chinesischen Reisebuchungsplattformen geführt.

Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, plant THAI, tägliche Flüge nach Peking, Shanghai, Guangzhou, Kunming und Chengdu anzubieten.

Die Fluggesellschaft plant auch eine Ausweitung ihres Flugangebots nach Japan mit täglichen Flügen nach Sapporo und Fukuoka, einer Aufstockung der Flüge nach Tokio von 21 auf 28 pro Woche und der Aufnahme von Charterflügen nach Sendai. Ab dem 1. Dezember 2023 wird Taipeh ebenfalls zweimal täglich angeflogen.

Des Weiteren wird Thai Airways ab dem 29. Oktober 2023 die Anzahl der Flüge nach Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam erhöhen und am 1. Dezember 2023 eine neue Strecke nach Kathmandu in Nepal eröffnen.

Diese ehrgeizigen Pläne zur Erweiterung des Flugangebots verdeutlichen THAIs Engagement, die internationale Tourismusbranche anzukurbeln und das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben.