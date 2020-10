Von: Redaktion DER FARANG | 14.10.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Thai Airways International (THAI) will in den nächsten fünf Jahren ihre Einnahmen außerhalb des Flugbetriebs von 15 Prozent auf 50 Prozent der Gesamteinnahmen steigern, kündigte die Geschäftsführerin von THAI Catering, Varangkana Luerojvong, an.

Die Non-Flight-Geschäfte - Catering, Reparatur- und Frachtdienste - sollen der Strategie angepasst werden, um die Einnahmen zu erhöhen. Das Catering-Unternehmen soll seinen Jahresumsatz in den nächsten fünf Jahren von 10 Milliarden auf 20 Milliarden Baht steigern. Für die Reparatur- und Frachtgeschäfte werden ähnliche Ziele gesetzt, nämlich ihre Einnahmen von derzeit 15 Milliarden bzw. 20 Milliarden Baht zu verdoppeln.

Im vergangenen Jahr erzielte das Catering-Geschäft der Fluggesellschaft einen Umsatz von 8,5 Milliarden Baht. THAI Catering will seine Franchise für alle Produktmarken auf insgesamt 700 Verkaufsstellen ausweiten, mit dem Ziel, den Umsatz im nächsten Jahr um mindestens 3,5 Milliarden Baht zu steigern.

Am 14. September trat die THAI unter der Aufsicht des Konkursgerichts in die Sanierungsphase ein. Die Fluggesellschaft wird dem Gericht ihren Sanierungsplan bis Ende dieses Jahres zur Prüfung vorlegen.