BANGKOK: Thai International Airways (THAI) hat ihren Flugzeugpark um zwei nagelneue Airbus A350-900 erweitert. Das zeitgemäße Design umfasst u.a. individuelle Video-Touchscreens an jedem Sitzplatz.

Die Leitung der Segnungszeremonie wurde am Mittwoch (9. August 2023) von Reverend Maha Ratchamongkol Muni, dem stellvertretenden Abt des Wat Traimit Wittayaram, übernommen.

Die neuesten Zugänge in der Flotte von Thai Airways International sind zwei Flugzeuge vom Typ Airbus A350-900, die auf die Namen „Phuket“ und „Petchaburi“ getauft wurden. Unter den Anwesenden befanden sich Prachai Teerawattanasuk, der Verantwortliche für den Sanierungsplan, Chaiy Eiamsiri, der Leiter der Managementabteilung, sowie weitere Mitarbeiter.

Die Zeremonie fand in der Flugzeugwartungshalle von THAI am Suvarnabhumi Airport in Bangkok statt. Die beiden Airbus A350-900 wurden modern gestaltet und bieten Platz für insgesamt 334 Passagiere, aufgeteilt in zwei Klassen. Die Business-Class umfasst 33 Sitze und die Economy-Class 301 Sitze.

Speziell für Komfort wurde die Business-Class mit einem großzügigen Sitzabstand von 44 Zoll, 180-Grad-Flachbettsitzen und bequemem Ein- und Ausstieg gestaltet. Zusätzlich wurde ein privates Inflight-Entertainment-System mit Touchscreen integriert. Die Economy-Class verfügt über einen Sitzabstand von 31/32 Zoll und ist mit persönlichen Touchscreen-Videosystemen ausgestattet.

Das Flugzeug bietet außerdem ein modernes Inflight-Entertainment-System mit einer breiten Auswahl von über 300 Filmen, TV-Serien, Musik und Spielen, um den Komfort der Passagiere während der gesamten Reise zu gewährleisten.

THAI betont: „Diese neuen Flugzeuge unterstreichen die anhaltende Hingabe von Thai Airways, den Komfort der Passagiere in den Mittelpunkt ihres Services zu stellen und dieses Versprechen auch in diesen anspruchsvollen Zeiten zu halten.“

Die Weiterentwicklung des THAI-Flugzeugparks spiegelt den Optimismus für die Zukunft der Airline wider. In diesem Kontext verkündete THAI kürzlich, dass sie durch die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Turkish Airlines einen großen Schritt im internationalen Flugverkehr gemacht hat. Die geplante Partnerschaft wird sich auf den Wettbewerb auf den Asien-Europa-Routen konzentrieren.