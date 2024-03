Von: Redaktion DER FARANG | 15.03.24

BANGKOK/BERLIN: Vor dem Hintergrund der Stärkung bilateraler Beziehungen haben die thailändischen und deutschen Regierungschefs Gespräche geführt. Die Diskussionen zielten auf die Errichtung einer strategischen Partnerschaft ab, mit einem besonderen Fokus auf saubere und alternative Energien. Diese Initiative verspricht, die Beziehungen beider Nationen auf eine neue Ebene der Zusammenarbeit zu heben.

Am 13. März 2024, in der Bundeskanzlei in Berlin, wurde eine offizielle Begrüßungszeremonie für den thailändischen Premierminister abgehalten. Diese Veranstaltung markierte den Beginn seines offiziellen Besuchs in Deutschland.

Vor der Pressekonferenz inspizierten der thailändische Premierminister und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz die Ehrengarde. Dies diente als symbolischer Start für ihre bilateralen Gespräche und die anschließende gemeinsame Erklärung. Die Gespräche konzentrierten sich auf die Förderung der Zusammenarbeit in den Bereichen saubere und alternative Energien, wie grüner Wasserstoff und Elektromobilität, zum gegenseitigen Nutzen beider Länder.

Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen

Deutschland betonte die Bedeutung seiner Beziehungen zu Südostasien und wies auf die wirtschaftliche Dimension dieser Partnerschaft hin. Besonders erfreulich ist der Anstieg des bilateralen Handels zwischen Thailand und Deutschland um über 20%, ein Zeichen für die stärkenden Wirtschaftsbeziehungen.

Die Bereitschaft Deutschlands, Thailand bei der OECD-Mitgliedschaft zu unterstützen, könnte die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union fördern. Dies würde nicht nur den Handel und die Investitionen zwischen den beiden Ländern ankurbeln, sondern auch beiderseitige Entwicklungsziele vorantreiben.

Der thailändische Premierminister bedankte sich für die warme Aufnahme und erinnerte an den Besuch des deutschen Präsidenten in Thailand im Januar 2023. Dieser Besuch hatte die Bedeutung von Demokratie und Menschenrechten hervorgehoben und die Basis für diese vertiefte Zusammenarbeit geschaffen.

Beide Seiten stimmten überein, ihre Beziehungen zu einer strategischen Partnerschaft zu erweitern. Sie beabsichtigen, die Kooperation in Bereichen wie sauberer Energie, Elektromobilität und der Produktion von Elektrofahrzeugen in Thailand zu intensivieren. Dies soll die Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung bilden und den Herausforderungen des Klimawandels begegnen.

Die thailändische Einladung an Deutschland, sich an der Entwicklung von Infrastrukturprojekten wie dem "Landbridge"-Projekt zu beteiligen, zeugt von einem starken Interesse an einer tiefgreifenden und vielfältigen Partnerschaft. Dies umfasst auch die Förderung des Handels und der Investitionen durch ein Freihandelsabkommen mit der EU und die Unterstützung für die Visumfreiheit für thailändische Staatsbürger im Schengen-Raum.

Zusätzlich zu den Kernthemen der Energie und Wirtschaft wurden auch Arbeitsmarkt, berufliche Bildung, nachhaltige Landwirtschaft und politisch-sicherheitspolitische Fragen besprochen. Der Premierminister äußerte die Hoffnung, deutsche Unternehmen bald in Thailand willkommen zu heißen, und lud den deutschen Kanzler zu einem offiziellen Gegenbesuch ein, um die Fortschritte dieser Gespräche zu bewerten.