Thai Covid Pass für vollständig Geimpfte

BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) plant einen „Thai Covid Pass" für Menschen, die vollständig gegen Covid-19 geimpft sind.

Der Sprecher des Außenministeriums Natapanu Nopakun sagte vor den Medien, sollte der Pass genehmigt werden, könnten Beschränkungen zur Seuchenbekämpfung für die Inhaber des Passes gelockert werden, z. B. zum Essen in Restaurants, was derzeit in den dunkelroten Zonen verboten ist.

Geplant ist weiter der verstärkte Einsatz von Antigen-Schnelltests zur Erkennung von Infektionen und die Umsetzung der „Test, trace and isolate"-Strategie zur schnellen Erkennung von Infektionen und Eindämmung des Virus, so Natapanu. Die Regierung arbeite daran, Testkits erschwinglicher und für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.