Von: Redaktion DER FARANG | 24.07.19

BANGKOK/HONGKONG: Der thailändische Boxer Arthit Ruenpech soll angeblich unter der weißgekleideten Schlägertruppe gewesen sein, die am Sonntagabend in Hongkong Demonstranten angriff.

Die Proteste im Sonderverwaltungsbereich Chinas brachen wegen einer Gesetzesänderung aus, die die Auslieferung von Angeklagten an Gerichte auf dem Festland ermöglichten soll. Laut Nation Television Channel 22 soll der Angriff mit dem thailändischen Boxer in einem weißen Hemd auf einem Video zu sehen sein. Es wird angenommen, dass der Thai dazu beigetragen hat, den Gegenangriff am Sonntagabend auf Demonstranten zu organisieren, als diese nach Hause zurückkehren wollten. Andrew MacGregor Marshall, ein ehemaliger schottischer Reuters-Korrespondent mit Sitz in Thailand, sagte auf Facebook, er habe Arthit unter der weißen Truppe erkannt. Nach Angaben des thailändischen Nationalen Sicherheitsrats soll Arthit dem Boxlager San Po Kong angehören.