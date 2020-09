Am 2. September wurde der 20.000 Gast im The Bikers Café Thailand begrüßt. Fotos: Koller

SATTAHIP: Große Freude herrschte am 2. September um 15 Uhr im The Bikers Café Thailand in Sattahip: Achara Koller und Lung Tin mit Team begrüßten den 20.000 Gast – Khun Ble und Khun Just aus Sattahip. Das Pärchen besuchte das ideenreiche Themenrestaurant zum ersten Mal.

The Bikers Café Thailand wurde am 15. Mai 2019 eröffnet und erfreut sich sowohl bei Motorradfahrern als auch bei allen anderen Gästen großer Beliebtheit. So konnten Achara Koller und Lung Tin bereits im Dezember 2019 den 10.000 in ihrem Lokal begrüßen. Aufgrund des Ausbruchs der Coronavirus-Pandemie sah sich das Wirtsehepaar dazu gezwungen, den Restaurantbetrieb für acht Wochen zu schließen.

Eine Hommage ans Motorradfahren

Das ideenreiche Themenrestaurant ist mit vielen Unikaten zum Thema Motorrad dekoriert.

Umso erfreulicher, dass seit der Wiedereröffnung nach der Corona-Pause am 15. Mai Monat für Monat mehr Gäste im The Bikers Café Thailand einkehren, um die leckeren Speisen, die freundliche Bedienung und die einmalige Atmosphäre in dem Ausflugslokal zu genießen, das sowohl im klimatisierten Gastraum mit 60 Sitzplätzen als auch in der idyllischen Gartenoase mit 50 überdachten Sitzplätzen am Khlong ideenreich mit vielen Skulpturen, Sammlerstücken und Unikaten rund um das Thema Motorradfahren dekoriert ist.

Das Speiseangebot im The Bikers Café Thailand umfasst mehr als 70 Gerichte, darunter 40 thailändische und 30 westliche. Das komplette Menü ist hier aufrufbar.



Schnelle Erreichbarkeit über neue Autobahn

Da seit Beginn des Monats alle Auf- und Abfahrten (in Jomtien und die Direktverbindung zur Hauptstraße 331/ Sattahip) der neuen Autobahn zwischen Pattaya und Ban Chang/ U-Tapao für den Verkehr freigegeben sind, ist The Bikers Café Thailand jetzt noch schneller erreichbar.

The Bikers Café Thailand hat mittwochs bis freitags von 12.00 bis 21.00 Uhr sowie samstags und sonntags von 09.00 bis 21.00 Uhr geöffnet. Montag und Dienstag Ruhetage.

9. September wegen Stromarbeiten geschlossen

Aufgrund einer Unterbrechung der Stromversorgung wegen Leitungsarbeiten an der Sukhumvit Road ist das Restaurant am Mittwoch, 9. September ganztägig geschlossen. The Bikers Café Thailand hat ab Donnerstag, 10. September wieder regulär geöffnet.

Mehr finden Sie hier und auf Facebook.

The Bikers Café Thailand, 10 Moo 6, Soi Ramnut 15, Plutaluang, Sattahip, Chonburi 20180. Standort auf Google Maps.