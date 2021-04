Von: Redaktion DER FARANG | 17.04.21

BANGKOK: Der Wert des Handels zwischen Thailand und Myanmar ist wegen der anhaltenden Proteste gegen das Militär nach dem Putsch im Februar um 50 bis 70 Prozent eingebrochen, informierte Sanan Angubolkul, Vorsitzender der thailändischen Handelskammer.

Thailändische Unternehmer haben in Myanmar mit einem massiven Liquiditätsengpass zu kämpfen, weil sie ihre Lebensmittel-, Spa- und Massagegeschäfte wegen des politischen Konflikts schließen mussten. Viele Betriebe kämpfen ums Überleben und suchen nach Lösungen, um ihren schleppenden Cashflow zu bewältigen. Sie hoffen auf Hilfe von der thailändischen Regierung. Ein weiteres Problem ist, dass thailändische Unternehmer kein Geld zurück nach Thailand schicken können, und thailändische Lieferanten haben nach dem Export von Produkten nach Myanmar keine Zahlung erhalten. Die Firmen möchten, dass die beiden Regierungen die Regeln für den Geldtransfer lockern.

Laut Rak Vorrakitpokatorn, Präsident der Export-Import Bank of Thailand, sucht seine Bank nach Maßnahmen, um thailändischen Unternehmern zu helfen, die durch das politische Chaos in Myanmar in Bedrängnis geraten sind.

Wegen der eskalierenden Gewalt in Myanmar sind die Exporte nach Myanmar in den ersten zwei Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 15,2 Prozent auf 650 Millionen US-Dollar gesunken. Im vergangenen Jahr beliefen sich die thailändischen Exporte nach Myanmar auf insgesamt 3,79 Milliarden Dollar, ein Rückgang von 13 Prozent gegenüber 2019.