Ermittlungen am Tatort. Foto: The Nation

CHIANG MAI: Die Polizei fahndet nach einer hübschen, kurzhaarigen Frau, die zwei Touristen - einen Inder und einen Amerikaner - betäubt und ausgeraubt und den Tod des Inders verursacht hat.

Im ersten Fall wurde am letzten Montag ein indischer Tourist in seinem Hotelbett in der Innenstadt Chiang Mais tot aufgefunden. Neben dem Bett stand eine Kaffeetasse. Hotelangestellte berichteten der Polizei, der Mann habe mit einer hübschen Thai mit kurzen Haaren eingecheckt.

Im zweiten Fall wurde ein 69 Jahre alter Urlauber am folgenden Abend bewusstlos in seinem Hotelzimmer gefunden. Der Amerikaner wurde zwei Tage in einem Krankenhaus behandelt, bevor er sich ausreichend erholt hatte, um der Polizei den Hergang der Tat zu schildern. Danach hatte er eine Frau in einer Bierbar getroffen und mit in sein Hotelzimmer genommen. Die Frau bestellte für ihn eine Tasse Kaffee. Er verlor das Bewusstsein, nachdem er aus der Tasse getrunken hatte. Er beschrieb die Thai als hübsch, dick und mit kurzen Haaren. Mit der Frau verschwanden aus dem Hotelzimmer 9.500 Baht, 5.000 US-Dollar und eine Kreditkarte. Mit dieser Karte hat die Frau nach Angaben der Polizei einen Diamantring im Wert von einer Million Baht gekauft. Zuvor war der Versuch, mit der Kreditkarte des Inders den Diamantring zu erwerben, gescheitert.