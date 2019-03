Von: Redaktion DER FARANG | 22.03.19

PATTAYA: Die Polizei hat am Donnerstagmorgen auf der Walking Street eine 23-jährige Frau festgenommen, die von einem pakistanischen Urlauber 3.000 Baht gestohlen haben soll.

Der 53 Jahre alte Tourist hatte die Frau aus Kamphaeng Phet zum Sex mit in sein Hotelzimmer genommen. Anschließend wollte sie in ein Restaurant gehen. Auf der Walking Street bemerkte der Ausländer den Verlust seines Geldes. Er erstattete bei der Polizei Anzeige. Beamte nahmen die Frau wenig später fest. Sie soll die 3.000 Baht an sich genommen haben, als der Pakistaner nach dem Sex duschte.