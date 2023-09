THAI bereitet sich auf Hochsaison vor

BANGKOK: Thai Airways International (THAI) ist bereit, die Bemühungen der Regierung, mehr internationale Besucher anzuziehen, zu unterstützen, indem sie ihre Flugpläne anpasst, um mehr Touristen, insbesondere aus China, zu befördern.

Chai Eamsiri, Chief Operating Officer (CEO) von THAI, sagte am Montag (11. September 2023), dass die Fluggesellschaft im Vorfeld der bevorstehenden touristischen Hochsaison einige Anpassungen auf einigen ihrer beliebtesten Routen vornehmen wird.

Diese Ankündigung machte er nach einem Treffen mit Premierminister Srettha Thavisin, bei dem sie über den erwarteten Anstieg der Zahl ausländischer Ankünfte in diesem Jahr sprachen, und zwar vor dem Hintergrund des Programms zur vorübergehenden Befreiung von der Visumspflicht für chinesische Staatsangehörige im nächsten Monat.

Ab dem 1. Oktober 2023 wird die THAI auf einer ihrer morgendlichen Verbindungen zwischen Bangkok und Phuket ein Großraumflugzeug einsetzen. Das Flugzeug bietet Platz für 292 Passagiere – 262 in der Economy Class und 30 in der Royal Silk Class. TG201 verlässt Bangkok um 08.00 Uhr und kommt um 09.25 Uhr in Phuket an, während TG202 Phuket um 10.20 Uhr verlässt und um 11.50 Uhr in Bangkok ankommt.

THAI plant außerdem, ab dem 1. Dezember 2023 die Flugfrequenzen zu verschiedenen Zielen in China zu erhöhen. Zwischen dem 29. Oktober und dem 30. November 2023 wird die Fluggesellschaft sechsmal pro Woche nach Peking fliegen, ab dem 1. Dezember 2023 wird THAI täglich in die chinesische Hauptstadt fliegen.

Zwischen dem 29. Oktober 2023 und dem 30. März 2023 wird die Fluggesellschaft täglich nach Shanghai und Guangzhou fliegen. Kunming, das zwischen dem 20. Oktober und dem 30. November 2023 dreimal wöchentlich angeflogen wird, wird ab dem 1. Dezember 2023 ebenfalls täglich von THAI bedient. Auch Chengdu wird ab dem 1. Dezember 2023 täglich angeflogen.