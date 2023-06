Von: Björn Jahner | 18.06.23

BANGKOK: Die thailändische Regierung geht davon aus, dass der Export von Thai-Bananen nach Japan in diesem Jahr bis zu 1,07 Milliarden Baht einbringen werde, da sie in dem „Land der Kirschblüte“ sehr gefragt sind.

Regierungssprecher Anucha Burapachaisri erklärte, dass die Nachfrage nach Bananen in Japan gestiegen sei, da die Frucht schmackhaft und gesund sei sowie als Zutat für Süßspeisen verwendet werden könne. Das Wetter in Japan sei für den Bananenanbau ungeeignet, was zu geringen Erträgen führe, die den Bedarf des Landes nicht decken könnten. Infolgedessen importiert das Land mehr als 1 Million Tonnen Bananen pro Jahr.

Nach Angaben des Sprechers äußerte sich Thailands geschäftsführende Premierminister Prayut Chan-o-cha zufrieden darüber, dass thailändische Bananen und ihre Produkte in anderen Ländern sehr beliebt sind. Prayut zeigte sich zuversichtlich, dass die Qualität der thailändischen Früchte von vielen Ländern anerkannt wird, und forderte die Behörden auf, die thailändische Bevölkerung bei der Ausweitung dieser Möglichkeiten zu unterstützen.

Der Sprecher erklärte, dass Thailand im Rahmen des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen Japan und Thailand Privilegien in Anspruch nehmen kann, von denen eines Thailand von Zöllen auf 8.000 Tonnen Bananen befreit, wodurch sich die Möglichkeiten für thailändische Landwirte und Unternehmen erweitern. Er versichert, dass die Regierung bereit sei, thailändische Früchte zu vermarkten, um die internationale Nachfrage zu befriedigen und das Potenzial der Fruchtexporteure und Landwirte im Lande zu fördern.