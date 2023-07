Von: Björn Jahner | 12.07.23

BANGKOK: Der Thai-Baht und der südkoreanische Won führten die Zuwächse unter den asiatischen Währungen am Dienstag an, während der US-Dollar an Boden verlor, nachdem die Vertreter der US-Notenbank signalisierten, dass sich ihr Zinserhöhungszyklus dem Ende zuneigt.

Der Baht stieg um 0,8 Prozent und verzeichnete damit den größten Kurssprung seit einer Woche. Nachdem er mehrere Tage lang unter 35 zum US-Dollar gehandelt wurde, notierte er am Dienstag an den Offshore-Märkten bei etwa 34,80.

„Es besteht die Möglichkeit, dass sich das (Baht-Dollar-)Paar in naher Zukunft weiter nach unten bewegen kann, aber das würde von einem stabilen (thailändischen) politischen Ergebnis und günstigen US-Verbrauchssteuerdaten abhängen“, so die Analysten der Maybank in einer Mitteilung an ihre Kunden am Dienstag (11. Juli 2023).

Die Marktteilnehmer in Thailand warten gespannt auf die für Donnerstag (13. Juli 2023) angesetzte Wahl des nächsten Premierministers. Es ist nicht klar, ob der Vorsitzende der Move Forward Party, Pita Limjaroenrat, genügend Unterstützung im Senat hat, um die 376 Stimmen zu erhalten, die er im Parlament benötigt.

Noch vor der Abstimmung könnte es zu einer weiteren Komplikation kommen, wenn die Wahlkommission beschließt, ein Urteil des Verfassungsgerichts über eine Beschwerde einzuholen, die besagt, dass der Besitz von Anteilen an einem nicht mehr existierenden Medienunternehmen Pita von der Ausübung des Abgeordnetenmandats ausschließen könnte. Der Wahlausschuss erörterte die Frage am Dienstagnachmittag, und Berichten zufolge werden diese Gespräche am Mittwoch fortgesetzt.

Der Juli entwickelt sich zu einem entscheidenden Monat für die thailändischen Kapitalmärkte, denn die Anleger hoffen auf einen erfolgreichen Machtwechsel nach fast einem Jahrzehnt der Militärherrschaft.

Seit den Wahlen vom 14. Mai dieses Jahres, die Move Forward gewonnen hat, haben ausländische Investoren Aktien und Anleihen im Wert von rund 83 Milliarden Baht verkauft.

Der Rückgang des SET-Index um 10 Prozent in diesem Jahr ist einer der stärksten weltweit und der stärkste in Asien. Der Anleihemarkt des Landes hat seit der Abstimmung einen Ausverkauf von etwa 1 Mrd. verzeichnet.

Wenn sich das politische Drama in Grenzen hält, könnte der SET-Index laut Nuttachart Mekmasin, Analyst bei Trinity Securities, im günstigsten Fall bis auf 1.600 Punkte steigen. Das würde einen Anstieg von etwa 7 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag bedeuten. Sollte das Führungsvotum hingegen Straßenproteste auslösen, könnte der Kurs um 7,1 Prozent auf 1.390 Punkte fallen.

An den anderen Devisenmärkten kletterte der südkoreanische Won am Dienstag um mehr als 1 Prozent auf den höchsten Stand seit dem 22. März 2023. Der philippinische Peso kletterte um 0,5 Prozent und verzeichnete seinen besten Tag seit dem 27. Juni 2023, während der Singapur-Dollar, die indonesische Rupiah und die indische Rupie um über 0,3 Prozent zulegten.

Der US-Dollar verlor an Boden und notierte auf dem niedrigsten Stand seit Mitte Mai 2023, nachdem Beamte der US-Notenbank Fed signalisiert hatten, dass weitere Zinserhöhungen zwar notwendig seien, um die Inflation zu senken, das Ende des Straffungszyklus der Zentralbank jedoch näher rückt.

Weitere Hinweise auf die Zinsentwicklung werden am Mittwoch erwartet, wenn die US-Inflationsdaten zeigen werden, ob der Preisdruck weiter nachlässt.

Unterdessen erhielten auch die regionalen Aktien Auftrieb, da die Hoffnung auf weitere Konjunkturprogramme in China die Risikobereitschaft steigerte. Seoul und Taipeh stiegen um über 1,5 Prozent, während die Aktien auf den Philippinen und in Indonesien um über 0,6 Prozent zulegten.

Die chinesische Zentralbank hat einige Maßnahmen zur Unterstützung des Immobiliensektors ausgeweitet, wobei die bestehenden Unterstützungsmaßnahmen nicht greifen, weshalb der Markt bald mit weiteren Stimuli rechnet. „Die wirtschaftliche Erholung Chinas könnte sich durch weitere unterstützende Maßnahmen der chinesischen Regierung beschleunigen, was sich in Zukunft positiv auf die Schwellenländer auswirken könnte“, so Tina Teng, Analystin bei CMC Markets.