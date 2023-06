Von: Björn Jahner | 28.06.23 | Aktualisiert um: 17:00

BANGKOK: Der thailändische Baht fiel am Mittwoch (28. Juni 2023) auf ein Siebenmonatstief, da die politische Unsicherheit den Appetit der Anleger dämpfte, während die meisten anderen asiatischen Schwellenländerwährungen ebenfalls gegenüber einem festeren Dollar abwerteten, nachdem robuste US-Daten die Rezessionssorgen verringert hatten.

Die Aktien in der Region lagen größtenteils im Minus, wobei die Aktien in Seoul mit einem Minus von 0,8 Prozent am stärksten betroffen waren, während die Aktien auf den Philippinen und in China 0,3 Prozent bzw. 0,5 Prozent verloren.

Der Baht wertete um 0,6 Prozent ab und erreichte den niedrigsten Stand seit dem 30. November 2022, da Zweifel daran bestehen, ob der Spitzenkandidat genügend Stimmen erhält, um in der ersten Sitzung des neuen Parlaments in der kommenden Woche Premierminister zu werden.

„Es ist unwahrscheinlich, dass die (Move Forward)-Koalition die notwendigen Stimmen hat, um eine neue Regierung zu bilden“, sagte Alvin Tan, Leiter der Asien-Finanzstrategie bei RBC Capital Markets.

Der politische Stillstand und die Ungewissheit in Thailand würden sich weiter hinziehen, wenn das Land nicht bis nächste Woche eine neue Regierung bekommt, fügte Tan hinzu.

Die Bank of Thailand (BoT) sagte am Dienstag (27. Juni 2023), dass sie die Devisenvorschriften in der zweiten Jahreshälfte weiter lockern werde, um Kapitalabflüsse zu fördern, da der Baht weiterhin volatil sei. Die Währung hat in diesem Jahr bisher 2,2 Prozent verloren.

Andernorts fiel der südkoreanische Won um 0,3 Prozent, während der philippinische Peso und der Singapur-Dollar um 0,2 Prozent bzw. 0,1 Prozent nachgaben.

In den Vereinigten Staaten stieg das Verbrauchervertrauen im Juni auf den höchsten Stand seit fast anderthalb Jahren, was darauf hindeutet, dass die Wirtschaft trotz der Befürchtungen einer Rezession weiterhin auf soliden Füßen steht.

„Alle wichtigen Daten in den USA erhöhen definitiv die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank die Zinssätze im Juli wieder anheben wird und dass sie die Zinssätze auch in diesem Jahr nicht schnell senken wird“, fügte Tan hinzu. Der chinesische Yuan legte um 0,04 Prozent zu, nachdem es Anzeichen dafür gab, dass die Zentralbank mit dem jüngsten Kursverfall der Währung zunehmend unzufrieden ist.

Der Euro-Baht-Wechselkurs lag bei der Kasikorn Bank am 28. Juni 2023 um 15.49 Uhr bei 38,29079 Baht, bei der Siam Commercial Bank bei 38,2975 Baht.